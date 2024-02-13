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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

رای کمیته اخلاق صادر شد/ جاعل نامه جنجالی سه سال محروم شد

رای کمیته اخلاق صادر شد/ جاعل نامه جنجالی سه سال محروم شد

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال آرای جدید خود مبنی بر تخلفات صورت گرفته در باشگاه ها را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، با اعلام کمیته اخلاق جلال امیدیان به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و به مدت ۶ ماه از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین سروش مهاجری به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و به مدت ۳ سال از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.

گفتنی است سیاوش باقر نژاد به دلیل نقض مقررات اخلاقی فوتبال، متخلف شناخته شده و به مدت ۲ ماه از هرگونه فعالیت فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجری رئیس روابط بین‌الملل به دلیل ماجرای جعل نامه باشگاه با مهر و سربرگ فدراسیون و امضای هدایت ممبینی دبیرکل با این محکومیت روبرو شده است.

کد مطلب 6023039

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