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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۰

اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران و ناظران این رقابت‌ها به شرح زیر است:

* چهارشنبه ۲۵ بهمن

فولاد خوزستان گل گهر سیرجان

موعود بنیادی فرد – سیدمحمد هاشمی نسب – حامد صفایی – محمدرضا تارخ

ناظر: رسول فروغی

* پنجشنبه ۲۶ بهمن

پیکان تهران – نساجی مازندران

سعاد وفاپیشه – محمدعلی پورمتقی – رحیم حاجیلو – سعید رحیمی مقدم

ناظر: حاتم بک پور

ذوب آهن اصفهان ملوان بندرانزلی

سیدرضا مهدوی – امیررضا آشور ماهانی – امین زاهدی – حسین زمانی

ناظر: حیدر شکور

مس رفسنجان هوادار تهران

حسین زیاری – مهدی شفیعی – نجف پناهی – احمد محمدی

ناظر: سعید علی نژادیان

شمس آذرقزوین استقلال خوزستان

اشکان خورشیدی – حسن انتظاری – بهمن عبداللهی – میثم حیدری

ناظر: اکبر بخشی زاده

آلومینیوم اراک پرسپولیس

بیژن حیدری – سعید قاسمی – هادی طوسی – امیر ایار

ناظر: نادر جعفری

*جمعه ۲۷ بهمن

استقلال نفت آبادان

حسن اکرمی – علیرضا ایلدرم – امیرمحمد داودزاده – شبیر بهروزی

ناظر: اسماعیل صفیری

کد مطلب 6023148

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