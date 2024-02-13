اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران و ناظران این رقابتها به شرح زیر است:
* چهارشنبه ۲۵ بهمن
فولاد خوزستان – گل گهر سیرجان
موعود بنیادی فرد – سیدمحمد هاشمی نسب – حامد صفایی – محمدرضا تارخ
ناظر: رسول فروغی
* پنجشنبه ۲۶ بهمن
پیکان تهران – نساجی مازندران
سعاد وفاپیشه – محمدعلی پورمتقی – رحیم حاجیلو – سعید رحیمی مقدم
ناظر: حاتم بک پور
ذوب آهن اصفهان – ملوان بندرانزلی
سیدرضا مهدوی – امیررضا آشور ماهانی – امین زاهدی – حسین زمانی
ناظر: حیدر شکور
مس رفسنجان – هوادار تهران
حسین زیاری – مهدی شفیعی – نجف پناهی – احمد محمدی
ناظر: سعید علی نژادیان
شمس آذرقزوین – استقلال خوزستان
اشکان خورشیدی – حسن انتظاری – بهمن عبداللهی – میثم حیدری
ناظر: اکبر بخشی زاده
آلومینیوم اراک – پرسپولیس
بیژن حیدری – سعید قاسمی – هادی طوسی – امیر ایار
ناظر: نادر جعفری
*جمعه ۲۷ بهمن
استقلال – نفت آبادان
حسن اکرمی – علیرضا ایلدرم – امیرمحمد داودزاده – شبیر بهروزی
ناظر: اسماعیل صفیری
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