اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران و ناظران این رقابت‌ها به شرح زیر است:

* چهارشنبه ۲۵ بهمن

فولاد خوزستان – گل گهر سیرجان

موعود بنیادی فرد – سیدمحمد هاشمی نسب – حامد صفایی – محمدرضا تارخ

ناظر: رسول فروغی

* پنجشنبه ۲۶ بهمن

پیکان تهران – نساجی مازندران

سعاد وفاپیشه – محمدعلی پورمتقی – رحیم حاجیلو – سعید رحیمی مقدم

ناظر: حاتم بک پور

ذوب آهن اصفهان – ملوان بندرانزلی

سیدرضا مهدوی – امیررضا آشور ماهانی – امین زاهدی – حسین زمانی

ناظر: حیدر شکور

مس رفسنجان – هوادار تهران

حسین زیاری – مهدی شفیعی – نجف پناهی – احمد محمدی

ناظر: سعید علی نژادیان

شمس آذرقزوین – استقلال خوزستان

اشکان خورشیدی – حسن انتظاری – بهمن عبداللهی – میثم حیدری

ناظر: اکبر بخشی زاده

آلومینیوم اراک – پرسپولیس

بیژن حیدری – سعید قاسمی – هادی طوسی – امیر ایار

ناظر: نادر جعفری

*جمعه ۲۷ بهمن

استقلال – نفت آبادان

حسن اکرمی – علیرضا ایلدرم – امیرمحمد داودزاده – شبیر بهروزی

ناظر: اسماعیل صفیری