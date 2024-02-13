از کتاب «نظام تربیت توحیدی» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «نظام تربیت توحیدی» صبح امروز ۲۴ بهمن ماه با حضور محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه شورای فرهنگ عمومی برگزار شد.

بنابراین گزارش، در این مراسم حجت الاسلام کمال الدین خداداده، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور پیرامون این کتاب گفت: کتاب «نظام تربیت توحیدی» به قلم حجت الاسلام محمدحسن وکیلی تألیف شده است و می‌تواند درسنامه ای برای مربیان کانون‌های فرهنگی که با نوجوانان و دانش آموزان مرتبط هستند، کتابی کارآمدی باشد.

بنابراین گزارش؛ در این مراسم سید مجید امامی؛ دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: «نظام تربیت توحیدی»، کتابی مفید برای مربیان و فعالان مسجدی است. در واقع این کتاب می‌تواند برای فعالان مسجدی یک گام جدی در تربیت نیروی انسانی مؤمن، انقلابی باشد و از طریق این کتاب می‌توان برای تقویت بسترهای زیست مومنانه تلاش کرد.

کتاب نظام تربیت توحیدی اثر مشترک مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی و ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور است که حاصل جلسات هیأت اندیشه ورز ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در خصوص موضوع نظام تربیت توحیدی است.

در این کتاب به مباحثی همچون تألیف و اهداف تربیت توحیدی، فرآیند کلام و عمومی تربیت، نگاهی به وضعیت معاصر جوان و ویژگی‌های مربی پرداخته شده است.

*فاطمه اسدی دولابی