به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، یاروسلاو کرازفسکی، ژنرال بازنشسته ارتش لهستان با اشاره به پیشنهاد هفته گذشته دالیبور روهاک، پژوهشگر «موسسه آمریکن انترپرایز» مبنی بر اعطای سلاح اتمی به لهستان، تاکید کرد که داشتن چنین تسلیحاتی، قدرت بازدارندگی زیادی به هر کشوری خواهد داد.

کرازفسکی در پاسخ به این پرسش گفت: این سناریو به نظرم خیلی واقعی می‌رسد. کشورهایی که قوای هسته‌ای دارند، از سطح امنیتی بسیار زیادی برخوردارند. چنین کشورهایی معمولا هدف حمله قرار نمی‌گیرند و حتی احتمال فعالیت‌هایی با هدف ایجاد بحران داخلی در آنها نیز وجود ندارد.

گرچه روهاک پیشنهاد تسلیح لهستان با کلاهک اتمی را به عنوان بخشی از رویکرد «ضد ضربه کردن امنیت شرق اروپا برابر دونالد ترامپ» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح کرده است اما کرازفسکی می‌گوید که مساله به رویکردی به مراتب بلندمدت‌تر نیاز دارد.

وی افزود: به دست آوردن سلاح اتمی چالشی است که لهستان باید طی چند سال آتی برای مواجهه با آن تلاش کند. قطعا درباره توازن قوای هسته‌ای در جهان، بازنگری انجام شده و مذاکرات از سر گرفته خواهد شد. به نظرم، این اتفاق بعد از جنگ اوکراین رخ خواهد داد.

کرازفسکی در سال ۲۰۱۹ بازنشسته شد و در حال حاضر ریاست یک شرکت مشاوره دفاعی، نظامی و آموزش نیروهای پلیس برعهده دارد و در خرید و فروش مهمات و سلاح نیز تقش واسطه را بازی می‌کند.

لهستان بارها از آمریکا خواسته است تسلیحات هسته‌ای خود را به خاک ورشو انتقال دهد. آندری دودا، رییس جمهور لهستان این موضوع را در اکتبر ۲۰۲۲ مطرح کرد و که البته با مخالفت وزارت خارجه آمریکا مواجه شد.

ژوئن سال بعد دولت ورشو با اشاره به آنچه تهدید از جانب روسیه و بلاروس خواند، دوباره این درخواست را مطرح کرد. دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در آن برهه در واکنش به این درخواست، مقامات و رهبران لهستان را به دلیل بازی کردن با آتش سلاح هسته‌ای، «منحرف» خواند.

براساس برنامه «اشتراک/چتر هسته‌ای آمریکا»، واشنگتن تعدادی از بمب‌های اتمیخود را به بلژیک، آلمان، ایتالیا، لهستان و ترکیه منتقل کرده و در عین حال مدعی است که از لحاظ فنی، مقررات منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را نقض نکرده چوت عملا مالکیت و کنترل این تسلیحات در اختیار آمریکا است. روسیه در واکنش به این اقدام، تعدادی از تسلیحات اتمی خود را به بلاروس منتقل کرد.