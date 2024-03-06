به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف٬ سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که پوتین در سوچی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار می‌کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز سه‌شنبه برای دیدار با مقامات ارشد دولت روسیه وارد روسیه شد.

گروسی پیش از سفر به روسیه اعلام کرد که انتظار دارد که در این سفر با رییس جمهور روسیه دیدار و درباره وضعیت نیروگاه هسته ای زاپروژیا گفت‌وگو کند.

گروسی افزود: برای من بسیار مهم است که بتوانم با او در مورد برخی از نکات فنی صحبت کنم. من می خواهم برخی از نکات مهم را بیان کنم.

نیروگاه اتمی زاپوریژیا دارای شش واحد نیرو با ظرفیت کل ۶ گیگاوات و بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا است.

در پایان فوریه ۲۰۲۲، نیروهای روسی کنترل این تأسیسات را به دست گرفتند و از آن زمان یگان‌های ارتش اوکراین با استفاده از پهپاد، گلوله‌های توپخانه سنگین و راکت منطقه نیروگاه هسته‌ای را به صورت دوره‌ای بمباران می‌کنند.

ژوئن گذشته، وزارت خارجه روسیه به اوکراین در مورد حوادث احتمالی در نیروگاه زاپوریژیا هشدار داد و از آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست تا همه موارد حمله به این تأسیسات را ثبت کند.

رافائل گروسی، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ماه‌هاست که در تلاش است تا راه حلی برای کاهش احتمال وقوع فاجعه هسته‌ای ناشی از بمباران این ایستگاه در زمان ضدحمله اوکراین بیابد، زیرا این احتمال وجود دارد که جنگ در نزدیکی ایستگاه و شش رآکتور آن ادامه یابد.

رافائل گروسی هفته پیش نیز با ابراز نگرانی درباره امنیت نیروگاه اتمی زاپروژیا در جنوب شرقی اوکراین، گفت که کارشناسان این آژانس در هفته اخیر، هر روز وقوع انفجار در نزدیکی این نیروگاه به ثبت رسانده‌اند.

گروسی گفت: همچنان درباره ایمنی هسته‌ای و شرایط امنیتی بزرگ‌ترین نیروگاه اتمی اروپا گه در خط مقدم جنگ(اوکراین) قرار دارد، عمیقا نگران هستم. گزارش کارشناسان ما از تحرکات جنگی در فاصله‌ای نه چندان زیاد از این نیروگاه حکایت دارد. یک بار دیگر از طرفین می‌خواهم تا به اصول پنجگانه حفاظت از این نیروگاه اکیدا پایبند بمانند و از حمله یا اقدام نظامی که ایمنی و امنیت آنجا را تهدید می‌کند، خودداری کنند.

وی تاکید کرد: کارشناسان آژانس مستقر در نیروگاه زاپروژیا گزارش کرده‌اند که در طول هفته اخیر به طور روزانه در نزدیکی این نیروگاه صدای انفجار شنیده‌اند و این انفجارها خیلی نزدیک به تاسیسات رخ داده است!

گروسی در ادامه خواستار برقراری مجدد ارتباط این نیروگاه به کابل فشار قوی ۳۳۰ کیلوولت در اسرع وقت شد. این کابل فشار قوی سه‌شنبه هفته گذشته به دلیل بروز مشکل از جانب اوکراین، قطع شد. روسیه اواخر فوریه و اندکی پس از آغاز عملیات نظامی این کشور در اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰)، کنترل این نیروگاه را به دست گرفت.