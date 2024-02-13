تصویب لایحه جنجالی در سنا؛ سرنوشت اوکراین در دست مجلس نمایندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مجلس سنای آمریکا سرانجام بسته امنیت ملی به ارزش ۹۵ میلیارد دلار شامل کمک به اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان را تصویب کردند.

در رأی‌گیری آخر سنا که امروز برگزار شد، لایحه مذکور با ۷۰ رأی موافق مقابل ۲۹ رأی مخالف به تصویب رسید. بعد از ماه‌ها تأخیر و سنگ‌اندازی جمهوری‌خواهان در مسیر تصویب این لایحه که عمدتاً گنجانده شدن یا نشدن بسته امنیت مرزی، محور این مخالفت‌ها را تشکیل می‌داد، تصویب لایحه مذکور اقدامی قابل توجه محسوب می‌شود.

البته ورود این لایحه به مجلس نمایندگان که اکثریت آن را جمهوری‌خواهان تشکیل می‌دهند، سرنوشت مبهمی را پیش رو دارد؛ جایی که محافظه‌کاران برای عدم تصویب آن و تخصیص کمک به کشور جنگ‌زده اوکراین، روی مایک جانسون، سخنگوی این مجلس فشار زیادی آورده‌اند. آنها تأیید و تصویب این لایحه را به تأمین امنیت مرز جنوبی آمریکا منوط کرده‌اند. جانسون ساعاتی پیش از رأی‌گیری امروز سنا گفت که اجازه ورود این لایحه را به صحن مجلس نمایندگان نخواهد داد.

در آستانه دومین سالروز حمله روسیه به اوکراین (۲۴ فوریه)، این پول برای کی‌یف بسیار حیاتی محسوب می‌شود البته تصویب لایحه مذکور در سنا، آن را به مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است، ارسال خواهد کرد. پس از انتقاد ترامپ از این لایحه، ۱۸ جمهوری‌خواه از آن حمایت کردند.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که ماه‌ها به‌دنبال تصویب این لایحه است، گفته که اگر کنگره در تصویب این لایحه ناکام بماند، به جرم «قصور» محکوم خواهد بود. این لایحه ۶۱ میلیارد دلار برای اوکراین، ۱۴ میلیارد دلار برای رژیم صهیونیستی و ۴.۸۳ میلیارد دلار برای شرکای آمریکا در منطقه هند-اقیانوس آرام از جمله تایوان را شامل می‌شود.