معرفی نفرات برتر شانزدهمین دوره لیگ برتر تپانچه آقایان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان شانزدهمین دوره لیگ برتر تپانچه آقایان نفرات برتر در بخش بزرگسالان و جوانان معرفی شدند.
نتایج انفرادی رده سنی بزرگسالان به شرح زیر است:
۱- وحید گلخندان (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۵۸۵
۲- سجاد پورحسینی (باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) با میانگین امتیاز ۵۷۹/۲۵
۳- امیر جوهری خو (شهید لطفی هوافضا سپاه) با میانگین امتیاز ۵۷۷
نتایج انفرادی در رده سنی جوانان به شرح زیر است:
۱- شایان تمدن (باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) با میانگین امتیاز ۵۷۴/۳۳
۲- محمد حسین کیا (تیم شهید لطفی هوافضا سپاه) با میانگین امتیاز ۵۷۰
- داود افشاری (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۵۶۴
نتایج تیمی به شرح زیر است:
۱- باشگاه شرکت ملی حفاری ایران با امتیاز ۳۵
۲- هیات خراسان رضوی با امتیاز ۲۳
۳- هیات البرز با امتیاز ۲۳
ضمنا تیم های شهید لطفی هوافضا سپاه و باشگاه غدیر دانشگاه پلیس به لیگ دسته یک سقوط کردند.
نظر شما