معرفی نفرات برتر شانزدهمین دوره لیگ برتر تپانچه آقایان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان شانزدهمین دوره لیگ برتر تپانچه آقایان نفرات برتر در بخش بزرگسالان و جوانان معرفی شدند.

نتایج انفرادی رده سنی بزرگسالان به شرح زیر است:

۱- وحید گلخندان (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۵۸۵

۲- سجاد پورحسینی (باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) با میانگین امتیاز ۵۷۹/۲۵

۳- امیر جوهری خو (شهید لطفی هوافضا سپاه) با میانگین امتیاز ۵۷۷

نتایج انفرادی در رده سنی جوانان به شرح زیر است:

۱- شایان تمدن (باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) با میانگین امتیاز ۵۷۴/۳۳

۲- محمد حسین کیا (تیم شهید لطفی هوافضا سپاه) با میانگین امتیاز ۵۷۰

- داود افشاری (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۵۶۴

نتایج تیمی به شرح زیر است:

۱- باشگاه شرکت ملی حفاری ایران با امتیاز ۳۵

۲- هیات خراسان رضوی با امتیاز ۲۳

۳- هیات البرز با امتیاز ۲۳

ضمنا تیم های شهید لطفی هوافضا سپاه و باشگاه غدیر دانشگاه پلیس به لیگ دسته یک سقوط کردند.