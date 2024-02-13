  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

معرفی نفرات برتر شانزدهمین دوره لیگ برتر تپانچه آقایان

معرفی نفرات برتر شانزدهمین دوره لیگ برتر تپانچه آقایان

در پایان شانزدهمین دوره لیگ برتر تپانچه آقایان نفرات برتر در بخش بزرگسالان و جوانان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان شانزدهمین دوره لیگ برتر تپانچه آقایان نفرات برتر در بخش بزرگسالان و جوانان معرفی شدند.

نتایج انفرادی رده سنی بزرگسالان به شرح زیر است:

۱- وحید گلخندان (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۵۸۵
۲- سجاد پورحسینی (باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) با میانگین امتیاز ۵۷۹/۲۵
۳- امیر جوهری خو (شهید لطفی هوافضا سپاه) با میانگین امتیاز ۵۷۷

نتایج انفرادی در رده سنی جوانان به شرح زیر است:

۱- شایان تمدن (باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) با میانگین امتیاز ۵۷۴/۳۳
۲- محمد حسین کیا (تیم شهید لطفی هوافضا سپاه) با میانگین امتیاز ۵۷۰
- داود افشاری (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۵۶۴

نتایج تیمی به شرح زیر است:

۱- باشگاه شرکت ملی حفاری ایران با امتیاز ۳۵
۲- هیات خراسان رضوی با امتیاز ۲۳
۳- هیات البرز با امتیاز ۲۳

ضمنا تیم های شهید لطفی هوافضا سپاه و باشگاه غدیر دانشگاه پلیس به لیگ دسته یک سقوط کردند.

کد مطلب 6023169
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها