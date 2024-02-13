نفرات برتر لیگ تفنگ آقایان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان شانزدهمین دوره لیگ برتر تفنگ آقایان نفرات برتر در بخش بزرگسالان و جوانان معرفی شدند.

نتایج انفرادی در رده سنی بزرگسالان به شرح زیر است:

۱- امیرمحمد نکونام (باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) با میانگین امتیاز ۶۲۳/۸۳

۲- هادی قرباغی (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۶۳۱/۱۳

۳- پوریا نوروزیان (باشگاه فولاد هرمزگان) با میانگین امتیاز ۶۳۰/۵۰

نتایج انفرادی در رده سنی جوانان به شرح زیر است:

۱- محمدامین رهسپار (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۶۲۴/۵۷

۲- ابوالفضل نعمتی (هیات البرز) با میانگین امتیاز ۶۲۳/۱۳

۳- ماهان صفری (هیات ایلام) با میانگین امتیاز ۶۱۴/۶۳

ب- نتایج تیمی

۱- باشگاه نیروی زمینی ارتش با امتیاز ۳۵

۲- باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با امتیاز ۳۱

۳- باشگاه فولاد هرمزگان با امتیاز ۲۷

ضمنا تیم های شهید لطفی هوافضا سپاه و تیگرا به لیگ دسته یک سقوط کردند.