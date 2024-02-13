نفرات برتر لیگ تفنگ آقایان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان شانزدهمین دوره لیگ برتر تفنگ آقایان نفرات برتر در بخش بزرگسالان و جوانان معرفی شدند.
نتایج انفرادی در رده سنی بزرگسالان به شرح زیر است:
۱- امیرمحمد نکونام (باشگاه فولاد مبارکه سپاهان) با میانگین امتیاز ۶۲۳/۸۳
۲- هادی قرباغی (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۶۳۱/۱۳
۳- پوریا نوروزیان (باشگاه فولاد هرمزگان) با میانگین امتیاز ۶۳۰/۵۰
نتایج انفرادی در رده سنی جوانان به شرح زیر است:
۱- محمدامین رهسپار (باشگاه شرکت ملی حفاری ایران) با میانگین امتیاز ۶۲۴/۵۷
۲- ابوالفضل نعمتی (هیات البرز) با میانگین امتیاز ۶۲۳/۱۳
۳- ماهان صفری (هیات ایلام) با میانگین امتیاز ۶۱۴/۶۳
ب- نتایج تیمی
۱- باشگاه نیروی زمینی ارتش با امتیاز ۳۵
۲- باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با امتیاز ۳۱
۳- باشگاه فولاد هرمزگان با امتیاز ۲۷
ضمنا تیم های شهید لطفی هوافضا سپاه و تیگرا به لیگ دسته یک سقوط کردند.
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