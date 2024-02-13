کمانداران ایران در ترکیه شانس کسب چند سهمیه المپیک را دارند؟

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۶ ماه به آغاز بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس زمان مانده و ورزشکاران و تیم‌های ملی رشته‌های ورزشی مختلف برای کسب سهمیه المپیک تلاش می‌کنند. رقابت‌های انتخابی نیز در اکثر رشته‌های المپیکی در حال برگزاری است و ورزشکاران کشورهای مختلف از جمله ایران این فرصت را دارند تا در این زمان اندک باقی مانده مجوز لازم برای حضور در این بازی‌ها را به دست بیاورند.

در بین رشته‌های المپیکی ایران، تیروکمان وضعیت وخیم‌تری در مقایسه با دیگر رشته‌ها دارد. هر چند مسؤولان فدراسیون بارها تاکید کردند که به دنبال گرفتن سهمیه تیمی و انفرادی مردان و زنان هستند ولی با نگاه به نتایج اخیر ملی پوشان در مسابقات اخیر امید خیلی کمی برای حضور این رشته در المپیک وجود دارد.

مسابقات قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی هانگژو، مسابقات قهرمانی آسیا و رقابت‌های کاپ جهانی ترکیه چهار مسیر مشخص شده از سوی فدراسیون بین المللی تیروکمان جهت رسیدن به سهمیه المپیک پاریس برای کماندارن ریکرو قاره آسیا بود که تیم ملی ایران فرصت کسب سهمیه در ۳ رویداد را از دست داد.

کماندارن کشورمان ابتدا مسابقات جهانی آلمان را به دلیل عدم صدور ویزا از دست دادند و در ادامه نیز با کسب نتایج ضعیف در بازی‌های آسیایی هانگژو راهی مسابقات قهرمانی آسیا در بانکوک شدند، ملی پوشان کشورمان در این رقابت‌ها نیز ناکام بودند و بدون کسب سهمیه به کار خود پایان دادند. کاپ جهانی ترکیه در حال حاضر تنها امید کمانداران ایران برای کسب سهمیه به شمار می‌رود. این مسابقات قرار است خرداد ماه سال آینده و به میزبانی کشور ترکیه برگزار شود.

کمانداران ایران از المپیک ۲۰۰۸ پکن موفق به حضور در این بازی‌ها شدند. تیروکمان ایران در المپیک پکن و لندن با دو سهمیه و در بازی‌های ریو و توکیو نیز با یک سهمیه حضور داشت.

نجمه آبتین و حجت‌الله واعظی دو نماینده تیروکمان ایران بودند که برای نخستین بار گام در بازی‌های المپیک گذاشتند. آبتین در روز نخست مسابقات توانست در مرحله مقدماتی با ۵۶۸ امتیاز از ۷۲ پرتاب بین ۶۴ ورزشکار شرکت‌کننده در رده شصتم قرار گیرد و واعظی نماینده دیگر ایران هم با کسب ۶۰۴ امتیاز از ۷۲ پرتاب بین ۶۴ ورزشکار شرکت‌کننده در رده شصت و سوم قرار گرفت. میلاد وزیری در المپیک توکیو نیز تنها نماینده تیروکمان ایران بود او در مرحله تعیین رنکینگ بین ۶۴ نفر، شصت و سوم شد و در دور اول مرحله حذفی، برابر نماینده آمریکا شکست خورد و خداحافظی زودهنگامی با المپیک داشت.

کاپ جهانی ترکیه آخرین ایستگاهی است که کمانداران کشورمان این شانس را دارند تا بتوانند سهمی در کاروان اعزامی ایران به المپیک پاریس داشته باشند. طبق گفته شعبانی‌بهار رئیس فدراسیون تیروکمان در بخش ریکرو انفرادی زنان یسنا پورماهانی، مبینا فلاح، مهتا عبداللهی و حوریه حاجی‌حسینی از شانس کسب سهمیه المپیک پاریس برخوردار هستند.

در بخش تیمی مردان نیز این شانس وجود دارد که برای نخستین بار به سهمیه تیمی برسیم. البته همه اینها در حد گمانه زنی است چرا که رقابت در سطح جهانی کار آسانی نیست و باید دید آیا کمانداران کشورمان می‌توانند در آخرین فرصت باقی مانده سهمیه‌ای به دست بیاورند یا بعد از چهار دوره متوالی تیروکمان مسافری در بازی‌های المپیک نخواهد داشت.