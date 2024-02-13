مالیات بر ارزش افزوده چیست و چه کسی موظف به پرداخت آن است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز تنظیم مقررات و نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درباره مالیات بر ارزش افزوده و ضرورت پرداخت و ثبت آن در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: بر طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فاکتورهای سنتی و دستی بر طبق استانداردهای سازمان امور مالیاتی به صورتحساب‌های الکترونیکی تبدیل می‌شوند. دلیل این امر این است که مالیات بر ارزش افزوده به این شکل می‌تواند مطالبه شود. تا قبل از این، روند این کار به صورت سنتی طی می‌شد، اما اکنون با این روش نیازی به ارائه اظهارنامه نبوده و فرایند تسهیل می‌شود.

وی در توصیف مالیات بر ارزش افزوده و نحوه مطالبه آن اظهار کرد: یکی از پر اقبال‌ترین پایه‌های مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده است. ما از سال ۱۳۸۷ به بعد این پدیده را ایجاد کردیم. پرداخت این مالیات به عهده مصرف‌کننده نهایی است. بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، معاف از مالیات بر ارزش افزوده است؛ از جمله این کالاها می‌توان به فراورده‌های کشاورزی و دامی اشاره کرد.

موحدی اظهار کرد: مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی باید مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند. نکته اینجاست که این مالیات به فروشنده پرداخته می‌شود. در اینجا سازمان امور مالیاتی باید بداند که فروشنده چه میزانی از کالاها با مالیات بر ارزش افزوده را فروخته تا در ادامه این مبلغ را از او مطالبه کند.

وی در ادامه گفت: متأسفانه به واسطه عدم وجود شفافیت، عده‌ای مالیات بر ارزش افزوده را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم این مالیات را دریافت کنیم، باید شفافیت ایجاد شود. این یعنی فروشنده ملزم شود که صورتحساب‌های الکترونیکی را ثبت کند. تقاضای ما از همه مردم این است که از جایی خرید کنند که فروشندگان آن صورتحساب الکترونیکی ارائه دهند.

موحدی اظهار کرد: از آنجایی که این قانون به تازگی ایجاد شده و اجرایی شدن آن به اول دی ماه بازمی‌گردد، انجام آن در همه زمینه‌ها و توسط همگان کمی چالش‌برانگیز است. هنوز حتی بسیاری از صاحبان مشاغل با این قانون درگیر نشده‌اند. امید است که بتوانیم این قانون را به درستی اجرا کنیم.