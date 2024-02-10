داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در صفحه مجازی خود نوشت؛ معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اعم از سپرده‌های اشخاص حقوقی و حقیقی به موجب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب و برقرار شده است و بدون هیچ‌گونه تغییری در سال آینده ادامه خواهد یافت.