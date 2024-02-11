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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۳۴

ضرورت اعلام کدرهگیری مالیاتی در سامانه سانکا برای تأیید شماره شبا

ضرورت اعلام کدرهگیری مالیاتی در سامانه سانکا برای تأیید شماره شبا

مجری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی گفت: اعلام کد رهگیری مالیاتی در سامانه سانکا برای تأیید شماره شبا توسط شاپرک و فعال شدن ارجاع کار ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مرکزی گفت: اعلام کد رهگیری مالیاتی در سامانه سانکا برای تأیید شماره شبا توسط شاپرک و فعال شدن ارجاع کار ضروری است.

بر این اساس، شماره شبا آن دسته از اعضایی که فاقد کد رهگیری مالیاتی بوده و تاکنون اقلام اطلاعاتی اعلامی را در سامانه سانکا ثبت نکرده‌اند، از سوی شاپرک غیر فعال شده و باید در اسرع وقت نسبت به روزآمدی اطلاعات حساب در سامانه سانکا اقدام کنند تا اطلاعات آنها برای فعال سازی به عنوان شریک تجاری سازمان در درگاه پرداخت سامانه سانکا به شاپرک و تاپ ارسال شود.

کد مطلب 6020684

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