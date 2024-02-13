فراجا «روز پاسدار» را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی کشور در پیامی فرا رسیدن روز پاسدار و جانباز را تبریک گفت.
در متن پیام فراجا آمده است: سپاه پاسداران، نهاد بسیار ارزشمندی است که دارای شأن معنوی و انقلابی است. ولید و فرزند انقلاب است، تربیتشده دامان انقلاب است و به گردن انقلاب هم حق دارد، در عین حال رابطه متقابل است.(مقام معظم رهبری ۲۶/۶/۱۳۷۶)
شکوه پرصلابت امروز ایران اسلامی، میراث سترگ آزادگی و جانفشانیهای بزرگ مردمانی است که از برکت نفوس روحانی و حضور آسمانی شأن نهال انقلاب بالنده و حدیث غرورآفرین مجاهدتهایشان در قلب تاریخ جاودانه گردید. انسانهایی بی ادعا، از جان گذشته، صادق و فداکار که غایت اندیشه و اقدام شأن اعتلای روز افزون اسلام و ایران عزیز است.
بیشک امروز اقتدار و سربلندی ایران اسلامی در عرصههای مختلف مدیون تلاشهای خستگیناپذیر نیروهای مکتبی و مؤمنی چون پاسداران انقلاب اسلامی است که با سرمشق گیری از فرهنگ عاشورایی امام حسین (ع) و بهرهمندی از تجربیات سازنده جنگ تحمیلی، فتح این مسیر را همچون دوران دفاع مقدس هموار کردند. پاسداران در حساسترین لحظات تاریخ انقلاب اسلامی همچون دژی مستحکم مردانه و شجاعانه در جهت رسیدن به حق و حقیقت گام برداشتند و با روحیه شهادتطلبی، ایثار و از خودگذشتگی، فداکاری و دفاع از ارزشهای والای مکتبی را به فرهنگ عزت مداری و افتخار مبدل ساختند. هماهنگی و همافزایی پاسداران انقلاب اسلامی با سایر نیروهای مسلح، مزیتی غیر قابل انکار است که باعث شده شبکه دفاعی کشور آسیب ناپذیر شود و در طریق اقتدار، صلابت و استحکام روز افزون قرار بگیرد.
جانبازان عزیز میهن اسلامیمان نیز با شجاعت و ایثار خود در دوران دفاع مقدس و سالهای پس از آن همچون نگینی درخشان بر پهنه آسمان این سرزمین میدرخشند و با تأسی از جانباز دشت کربلا، حضرت اباالفضل العباس (ع) نزد ملت سربلند ایران اسلامی به الگوی ماندگار صبر و ایثار تبدیل شدهاند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که مفتخر به حضور و نقشآفرینی جمع کثیری از پاسداران و جانبازان در سازمان خود است، ضمن تبریک این مناسبت نورانی (روز پاسدار و روز جانباز) به قاطبه پاسداران غیور و جانبازان عزیز و مردم غیرتمند ایران اسلامی اعلام میدارد در عمل به رسالت مکتبی و سازمانی خود همواره در خدمتگزاری به مردم مؤمن و شریف کشور عزیزمان ایران و تأمین نظم و امنیت و آرامش درخور شأن آنان ثابت قدم بوده و با وحدت و همدلی خالصانه با سایر برادران خود در دیگر سازمانهای نیروهای مسلح به تأکید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و بسیج چونان ید واحده عمل خواهد کرد.
نظر شما