اطلاعیه روابط عمومی مجلس درباره هک خبرگزاری «خانه ملت»

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه روابط‌عمومی مجلس شورای اسلامی درباره از دسترس خارج شدن سایت مجلس و خبرگزاری خانه ملت صادر شد. در این اطلاعیه آمده است:

سایت مجلس و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است. ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی است و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالاً از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند.

به عنوان نمونه در فایلی که با عنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون با عنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیر واقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.