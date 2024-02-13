به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رستمیان پیش از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی روز جانباز که در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با تاکید بر لزوم برنامهریزی دقیق در جهت برگزاری برنامههای روز جانباز گفت: روز جانباز یک مناسبت ملی و مذهبی مهم در کشور است که مطالبه گری بالایی دارد.
وی جانبازان را قهرمانان ملی و علمداران انقلاب اسلامی دانست و افزود: انقلاب اسلامی با مجاهدتهای ایثارگران و جانبازان به ثمر نشسته است، لذا باید تلاش کنیم حرکتی ارزشمند و مؤثر در مناسبتهای ملی و مذهبی همچون روز جانباز انجام شود که این رسالت بنیاد است. همه مردم و مسؤولین باید در برگزاری این روز نقش داشته باشند و از جانبازان در محلات و ادارات تجلیل کنند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به اجرای طرح علمداران حماسه تصریح کرد: نماینده ولیفقیه و ائمه جمعه استان البرز به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب، با جانبازان دیدار و از آنان تجلیل خواهند کرد. در برنامهای دیگر مدیران و مسؤولان دستگاههای اجرایی روز چهارشنبه با جانبازان دیدار و از آنان تجلیل میکنند.
رستمیان مطرح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی، موظف به همکاری هرچه بیشتر، جهت برگزاری مراسمهای بزرگداشت روز جانباز هستند. آنها به این مناسبت از جانبازان شاغل تجلیل میکنند و در برنامهای دیگری با همکاری امور مساجد، مساجد ضمن برگزاری جشن روز جانباز با عنوان جشن میلاد علمداران از جانبازان محله در آن مسجد تجلیل خواهند کرد.
وی افزود: این مراسم به همت بنیاد شهید البرز و دیگر دستگاههای اجرایی، در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار و در هریک از شهرستانها نیز برگزار میشود. اعزام یک هزار و ۵۰۰ نفر از جانبازان و خانوادههای آنها به اردوهای تفریحی، تبلیغات محیطی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و پخش کلیپ از صداوسیما از جمله برنامههایی است که در این ایام اجرا میشود.
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