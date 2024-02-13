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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۰۷

به مناسبت روز جانباز؛

طرح «علمداران حماسه» در البرز اجرا می‌شود

طرح «علمداران حماسه» در البرز اجرا می‌شود

کرج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز از اجرای طرح «علمداران حماسه» در این استان به مناسبت روز جانباز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان رستمیان پیش از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی روز جانباز که در سالن جلسات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق در جهت برگزاری برنامه‌های روز جانباز گفت: روز جانباز یک مناسبت ملی و مذهبی مهم در کشور است که مطالبه گری بالایی دارد.

وی جانبازان را قهرمانان ملی و علمداران انقلاب اسلامی دانست و افزود: انقلاب اسلامی با مجاهدت‌های ایثارگران و جانبازان به ثمر نشسته است، لذا باید تلاش کنیم حرکتی ارزشمند و مؤثر در مناسبت‌های ملی و مذهبی همچون روز جانباز انجام شود که این رسالت بنیاد است. همه مردم و مسؤولین باید در برگزاری این روز نقش داشته باشند و از جانبازان در محلات و ادارات تجلیل کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به اجرای طرح علمداران حماسه تصریح کرد: نماینده ولی‌فقیه و ائمه جمعه استان البرز به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب، با جانبازان دیدار و از آنان تجلیل خواهند کرد. در برنامه‌ای دیگر مدیران و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی روز چهارشنبه با جانبازان دیدار و از آنان تجلیل می‌کنند.

رستمیان مطرح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، موظف به همکاری هرچه بیشتر، جهت برگزاری مراسم‌های بزرگداشت روز جانباز هستند. آنها به این مناسبت از جانبازان شاغل تجلیل می‌کنند و در برنامه‌ای دیگری با همکاری امور مساجد، مساجد ضمن برگزاری جشن روز جانباز با عنوان جشن میلاد علمداران از جانبازان محله در آن مسجد تجلیل خواهند کرد.

وی افزود: این مراسم به همت بنیاد شهید البرز و دیگر دستگاه‌های اجرایی، در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار و در هریک از شهرستان‌ها نیز برگزار می‌شود. اعزام یک هزار و ۵۰۰ نفر از جانبازان و خانواده‌های آنها به اردوهای تفریحی، تبلیغات محیطی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و پخش کلیپ از صداوسیما از جمله برنامه‌هایی است که در این ایام اجرا می‌شود.

کد مطلب 6023300

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