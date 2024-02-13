به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «فیلیپ لازارینی» مدیر آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) گفت با وجود هجمه‌های اسرائیل به بهانه مشارکت برخی از کارکنان این آژانس در حمله حماس در هفتم اکتبر، از مقام خود کناره‌گیری نمی‌کند.

وی افزود تا زمانی که بتواند به مأموریتش عمل کند، مدیر آنروا باقی خواهد ماند.

لازارینی همچنین به کمبود شدید غذا و مشاهده نشانه‌هایی از قحطی در مناطق شمالی نوار غزه اشاره کرد که باعث نگرانی است.

مدیر آنروا ادامه داد: نقش آفرینی آنروا بسیار مهم است و اگر با توقف یا تعلیق حمایت‌های مالی مواجه نمی‌شد، جریان نقدی این نهاد تا اواخر ژوئیه آینده خوب بود. اما با این شرایط، جریان نقدی آنروا از اکنون دچار مشکل است و پیش بینی می‌شود در ماه مارس به حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برسد و در ماه پس از آن شاهد افت بسیار بیشتری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با تداوم این اوضاع، احتمالاً منابع مالی برای پرداخت حقوق ۳۰ هزار نفر از کارکنان آنروا در سراسر منطقه کفایت نخواهد کرد چرا که ما حداقل به ۶۰ میلیون دلار در ماه برای پرداخت حقوق نیاز داریم.