به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالله الزغاری رئیس باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی از ارائه اطلاعات پیرامون فلسطینیها ساکن غزه که از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شدهاند خودداری میکند.
الزغاری تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مانع از دیدار تیمهای حقوقی و قانونی با این اسیران فلسطینی میشود.
رئیس باشگاه اسیر فلسطین افزود: اطلاعات بسیار خطرناک جدیدی را درباره شکنجه بازداشتیهای غزه دریافت کردهایم؛ شکنجههایی که از دههها پیش شاهد آن نبودهایم.
این در حالی است که از سوی دیگر روز گذشته باشگاه اسیر فلسطین در گزارشی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ۶۹۸۵ فلسطینی ساکن کرانه باختری را بازداشت کرده است.
همچنین این مرکز حقوقی اشاره کرد که طی روز گذشته دستکم ۳۵ فلسطینی ساکن کرانه باختری از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شدهاند.
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