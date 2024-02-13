  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۳۱

باشگاه اسیر فلسطین:

اشغالگران مانع از ملاقات با بازداشتی‌های غزه می‌شوند

اشغالگران مانع از ملاقات با بازداشتی‌های غزه می‌شوند

باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی از دیدار تیم‌های حقوقی و قانونی با افرادی که در غزه از سوی نظامیان صهیونیست بازداشت شده‌اند جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالله الزغاری رئیس باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی از ارائه اطلاعات پیرامون فلسطینی‌ها ساکن غزه که از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند خودداری می‌کند.

الزغاری تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مانع از دیدار تیم‌های حقوقی و قانونی با این اسیران فلسطینی می‌شود.

رئیس باشگاه اسیر فلسطین افزود: اطلاعات بسیار خطرناک جدیدی را درباره شکنجه بازداشتی‌های غزه دریافت کرده‌ایم؛ شکنجه‌هایی که از دهه‌ها پیش شاهد آن نبوده‌ایم.

این در حالی است که از سوی دیگر روز گذشته باشگاه اسیر فلسطین در گزارشی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز حمله به غزه در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون ۶۹۸۵ فلسطینی ساکن کرانه باختری را بازداشت کرده است.

همچنین این مرکز حقوقی اشاره کرد که طی روز گذشته دست‌کم ۳۵ فلسطینی ساکن کرانه باختری از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند.

کد مطلب 6023612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها