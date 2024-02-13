به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فیلیپ لازارینی کمیسر کل آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه آنروا گفت: از ساکنان رفح خواسته شده که این محل را ترک کنند، اما آنان باید به کجا بروند؟

لازارینی با اشاره به اوضاع جاری در نوار غزه افزود: احدی در نوار غزه در امان نیست و ۵۰۰ هزار پسر و دختر جوان دچار آسیب شده‌اند.

کمیسر کل آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه آنروا گفت: ۱۵۰ ساختمان بین‌المللی در نوار غزه هدف گرفته شده است و این، موضوعی است که باید تحقیقات مستقلی درباره آن به انجام برسد.

لازارینی با اشاره به اقدام برخی کشورها در قطع کمک‌های مالی به آژانس آنروا سازمان ملل متحد ادامه داد: ما نسبت به پیامدهای تعلیق تأمین مالی آنروا هشدار می‌دهیم و خواهان عدم تضعیف این آژانس هستیم.

روز گذشته نیز کمیسر کل آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه آنروا اعلام کرد: در قبال عملیات نظامی در رفح احساس نگرانی فزاینده داریم.

همچنین وی گفت: آنچه اسرائیل در خصوص مشارکت کارکنان آنروا در حمله‌های اکتبر گفته تنها در حد ادعا است. ما از اسرائیل خواستیم که اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار ما بگذارد، اما هیچ اطلاعاتی از سوی آن با ما به اشتراک گذاشته نشده است.