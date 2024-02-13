دستگیری باند کلاهبرداری۱۰میلیارد ریالی باپوشش میوه فروش درزنجان

، سرهنگ سید احمد موسوی روز سه شنبه با بیان این مطلب، افزود: در پی شکایت و گزارش تعدادی از شهروندان زنجانی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی اظهار داشت: پس از اخذ اظهارات شاکیان و با بررسی های فنی معلوم شد متهم یا متهمان پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنها کرده‌اند.

رییس پلیس فتا استان زنجان گفت: با اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی، تعداد هفت نفر متهم به هویت‌های معلوم در استان‌های همجوار شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند و به همراه ادله‌های دیجیتالی به پلیس فتای استان زنجان انتقال یافتند.

سرهنگ موسوی گفت: در بازجویی های اولیه، متهمان منکر هرگونه بزه ارتکابی می شدند ولیکن پس از مواجه شدن با مستندات و مدارک جمع‌آوری شده از سوی کارشناسان صراحتاً به کپی برداری از کارت های بانکی مشتریان در قالب میوه فروشی سیار اقرار کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در اظهارات خود به کپی برداری کارت بانکی بیش از ۴۵۰ نفر به ارزش ۱۰ میلیارد ریال با این شگرد اعتراف کردند، افزود: متهمان از پول سرقتی اقدام به خرید طلا و ارز از صرفی‌ها می کردند.

سرهنگ موسوی تاکید کرد: شهروندان هنگام خرید با کارت بانکی و انجام عملیات بانکی با دستگاه پوز سیار از قرار دادن کارت بانکی و رمز آن در اختیار فروشندگان و افراد دیگر خودداری کنند.

رییس پلیس فتا زنجان خاطرنشان کرد: مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی، راهنمایی و انجام مشاوره در خصوص موضوعات سایبری است.