سپاه در سرنگونی داعش عملکردی درخشان و افتخارآمیز داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور در پیامی با گرامیداشت اعیاد خجسته ماه شعبان، روز پاسدار را تبریک گفت.

متن پیام حجت الاسلام والمسلمین موحدی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز سوم ماه مبارک شعبان، روز میلاد حضرت سیدالشهدا (ع)، فرصت مغتنمی است برای گرامیداشت نام پاسدار و قدردانی از مجاهدت‌های خالصانه سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

فرصتی است برای تجلیل از اسوه‌های ایثار و پاسدارانی که حافظ ارزش‌های مقدس انقلاب اسلامی هستند و جوهره فکر و عمل خود را در راه و مسیر اهل بیت علیهم السلام یافته اند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ابتدای انقلاب، سدی مستحکم در برابر دشمنان این مرز و بوم و حامی مردم مؤمن و متدین کشورمان بوده است.

سپاه پاسداران در جبهه‌های مختلف چه در دوران جنگ تحمیلی و چه در مقابله با اقدامات دشمن در ترورهای ابتدای انقلاب، چه در خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه و چه در مواجهه با دسیسه‌های دشمن در منطقه بویژه در سرنگونی داعش عملکردی درخشان و افتخارآمیز داشته است.

از این رو باید این نهاد مردمی و ولایی را تکیه‌گاه عزت و اقتدار ایران دانست.

در این ایام مبارک به روح بزرگ سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش درود فرستاده و میلاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین زادروز حضرت ابوالفضل‌العباس (ع) و روز جانباز و ولادت باسعادت امام سجاد (ع) را به فرمانده معظم کل قوا، سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی و تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

*محمدامین باقری فر