نیروهای اسراییلی عمدا خبرنگاران را در رفح هدف قرار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، یک پهپاد اسرائیلی گروهی از خبرنگاران را در منطقه موراگ در شمال رفح در جنوب نوار غزه هدف قرار داد که بر اثر آن اسماعیل ابوعمر روزنامه نگار و احمد مطر روزنامه نگار زخمی شدند.

دفتر رسانه‌های دولتی در غزه اعلام کرد: ارتش اشغالگر عمداً برای پنجمین بار متوالی خدمه شبکه الجزیره را در یک جنایت کامل و خلاف قوانین بین المللی هدف قرار داد.

این حملات به خبرنگاران در چارچوب ارعاب خبرنگاران و تلاشی برای ناکامی در پنهان کردن حقیقت و جلوگیری از پوشش رسانه‌ای رسواکننده جنایات اشغالگران علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان صورت می‌گیرد.

دفتر رسانه‌های دولتی در غزه افزود: «ارتش اشغالگر در جریان جنگ غزه از ۷ اکتبر به هدف قرار دادن عمدی، بیش از ۱۲۶ خبرنگار زن و مرد را کشته و ۱۰ خبرنگار را دستگیر و بسیاری از آنها را زخمی کرده است.»

دفتر رسانه‌ای دولت غزه در ادامه گفت: «ما حمله ارتش اشغالگر به خبرنگاران الجزیره را به شدت محکوم می‌کنیم و از اتحادیه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ها، حقوق بشر و نهادهای حقوقی نیز می‌خواهیم که این جنایت را محکوم کنند. ما از همه آنها می‌خواهیم که اشغال جنایتکارانه را مهار کنند و بر آن فشار بیاورند تا این جنگ جنایتکارانه علیه روزنامه نگاران و غیرنظامیان، کودکان و زنان متوقف شود.»