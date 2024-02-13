به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفت و گو با الجزیره مباشر گفت: نتانیاهو فهمیده نابودی حماس و مقاومت غیرممکن است، به همین خاطر مجبور به مذاکره شد.

حسام بدران تاکید کرد که فعلاً زود است در مورد جزییات مذاکرات جاری در قاهره صحبت کنیم.

وی اظهار داشت که ما از ملت خود دفاع می‌کنیم و با رژیم اشغالگر با امکاناتی که در اختیار داریم، مقابله می‌کنیم.

بدران تصریح کرد که اسراییلی‌ها مجبور به مذاکره هستند زیرا راهی جز این برای آزادی اسرای خود ندارند.

وی گفت: این نتانیاهو است که مانع دست‌یابی به توافق می‌شود و جنایات این رژیم در نوار غزه چه وارد رفح شود یا نه، ادامه دارد.

حسام بدران اظهار داشت: به نظر می‌رسد هنوز اراده‌ای برای دست‌یابی به توافق نزد دولت آمریکا وجود ندارد.

از سوی دیگر، یک پهپاد اسراییلی گروهی از خبرنگاران را در منطقه موراگ در شمال رفح در جنوب نوار غزه هدف قرار داد که بر اثر آن اسماعیل ابوعمر روزنامه نگار و احمد مطر روزنامه نگار زخمی شدند.

دفتر رسانه‌های دولتی در غزه اعلام کرد: ارتش اشغالگر عمداً برای پنجمین بار متوالی خدمه شبکه الجزیره را در یک جنایت کامل و خلاف قوانین بین المللی هدف قرار داد.

این حملات به خبرنگاران در چارچوب ارعاب خبرنگاران و تلاشی برای ناکامی در پنهان کردن حقیقت و جلوگیری از پوشش رسانه‌ای رسواکننده جنایات اشغالگران علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان صورت می‌گیرد.

دفتر رسانه‌های دولتی در غزه افزود: «ارتش اشغالگر در جریان جنگ غزه از ۷ اکتبر به هدف قرار دادن عمدی، بیش از ۱۲۶ خبرنگار زن و مرد را کشته و ۱۰ خبرنگار را دستگیر و بسیاری از آنها را زخمی کرده است.»

*محمدعلی صفاریان