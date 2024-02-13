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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۴۵

بدران: اسراییلی‌ها مجبور به مذاکره هستند

بدران: اسراییلی‌ها مجبور به مذاکره هستند

عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که نتانیاهو مجبور به مذاکره است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفت و گو با الجزیره مباشر گفت: نتانیاهو فهمیده نابودی حماس و مقاومت غیرممکن است، به همین خاطر مجبور به مذاکره شد.

حسام بدران تاکید کرد که فعلاً زود است در مورد جزییات مذاکرات جاری در قاهره صحبت کنیم.

وی اظهار داشت که ما از ملت خود دفاع می‌کنیم و با رژیم اشغالگر با امکاناتی که در اختیار داریم، مقابله می‌کنیم.

بدران تصریح کرد که اسراییلی‌ها مجبور به مذاکره هستند زیرا راهی جز این برای آزادی اسرای خود ندارند.

وی گفت: این نتانیاهو است که مانع دست‌یابی به توافق می‌شود و جنایات این رژیم در نوار غزه چه وارد رفح شود یا نه، ادامه دارد.

حسام بدران اظهار داشت: به نظر می‌رسد هنوز اراده‌ای برای دست‌یابی به توافق نزد دولت آمریکا وجود ندارد.

از سوی دیگر، یک پهپاد اسراییلی گروهی از خبرنگاران را در منطقه موراگ در شمال رفح در جنوب نوار غزه هدف قرار داد که بر اثر آن اسماعیل ابوعمر روزنامه نگار و احمد مطر روزنامه نگار زخمی شدند.

دفتر رسانه‌های دولتی در غزه اعلام کرد: ارتش اشغالگر عمداً برای پنجمین بار متوالی خدمه شبکه الجزیره را در یک جنایت کامل و خلاف قوانین بین المللی هدف قرار داد.

این حملات به خبرنگاران در چارچوب ارعاب خبرنگاران و تلاشی برای ناکامی در پنهان کردن حقیقت و جلوگیری از پوشش رسانه‌ای رسواکننده جنایات اشغالگران علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان صورت می‌گیرد.

دفتر رسانه‌های دولتی در غزه افزود: «ارتش اشغالگر در جریان جنگ غزه از ۷ اکتبر به هدف قرار دادن عمدی، بیش از ۱۲۶ خبرنگار زن و مرد را کشته و ۱۰ خبرنگار را دستگیر و بسیاری از آنها را زخمی کرده است.»

*محمدعلی صفاریان

کد مطلب 6023833

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
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      تازمانی که کشورهای منطقه اسراییل را نابود نکنند ودست کثیف آمریکا وانگلیس را از این منطقه ی خاور میانه قط نکنند این منطقه و کشورهای مسلمان روی آرامش نخواهن دید وزنان کودکانشان کشتار خواهند شد بعد از فلسطین نوبت مصر و اردن و عربستان است اگر مسلمانان باهم متحد وسلاح لازم را نداشته باشند برای مرگ حاضربش
    • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
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      اززمانی که آمریکا و انگلیس اسراییل را مثل داعش در بهترین و مقدس ترین سرزمین مسلمانان مثل تخم شیطان کاشتند مسلمانان و کشورهای مسلمان ترور وتهدید شدن بجز کشورهایی که گاو شیر ده آمریکا بوده اند علف از خود خوردند و آمریکا شیرشان را دوشیده و ذلیل و خوار زندگی کردنداگر امروز به یمن بپیوندند پیروز خواهن شد
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
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      ببینید بعضی کشورهای مسلمان در منطقه ی خودشان که خانه شان است چقدر بدبخت وذلیل هستند سی هزار نفر کود وبزرگ را آمریکا و انگلیس توسط اسراییل در غزه کشتند هرروز سلاح و تجهیزات به اسراییل میدن برای کشتار کودکان مسلمان وی کشور مسلمان جرعت ندارد سفیر اسراییل را اخراج و مواد غذایی به آنها ندهند

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