به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «مارتین گریفیتس»، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه تاکید کرد که بیش از نیمی از ساکنان غزه در رفح جمع شده‌اند و با خطر مرگ مواجه هستند.

گریفیتس تصریح کرد که غذای بسیار ناچیزی برای ساکنان رفح باقی مانده و آن‌ها به ندرت به درمان دسترسی دارند و هیج مکان امنی وجود ندارد که به آنجا بروند.

وی گفت جامعه بین‌الملل نسبت به حمله به رفح هشدار داده و دولت رژیم صهیونیستی نمی‌تواند درخواست‌ها در این زمینه را نادیده بگیرد.

گریفیتس اظهار داشت که عملیات نظامی در رفح ممکن است به کشتار و جنایتی بزرگ در غزه منجر شود.

از سوی دیگر، یک پهپاد اسراییلی گروهی از خبرنگاران را در منطقه موراگ در شمال رفح در جنوب نوار غزه هدف قرار داد که بر اثر آن اسماعیل ابوعمر روزنامه نگار و احمد مطر روزنامه نگار زخمی شدند.

دفتر رسانه‌های دولتی در غزه اعلام کرد: ارتش اشغالگر عمداً برای پنجمین بار متوالی خدمه شبکه الجزیره را در یک جنایت کامل و خلاف قوانین بین المللی هدف قرار داد.

این حملات به خبرنگاران در چارچوب ارعاب خبرنگاران و تلاشی برای ناکامی در پنهان کردن حقیقت و جلوگیری از پوشش رسانه‌ای رسواکننده جنایات اشغالگران علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان صورت می‌گیرد.

دفتر رسانه‌های دولتی در غزه افزود: «ارتش اشغالگر در جریان جنگ غزه از ۷ اکتبر به هدف قرار دادن عمدی، بیش از ۱۲۶ خبرنگار زن و مرد را کشته و ۱۰ خبرنگار را دستگیر و بسیاری از آنها را زخمی کرده است.»

دفتر رسانه‌ای دولت غزه در ادامه گفت: «ما حمله ارتش اشغالگر به خبرنگاران الجزیره را به شدت محکوم می‌کنیم و از اتحادیه‌های مطبوعاتی و رسانه‌ها، حقوق بشر و نهادهای حقوقی نیز می‌خواهیم که این جنایت را محکوم کنند. ما از همه آنها می‌خواهیم که اشغال جنایتکارانه را مهار کنند و بر آن فشار بیاورند تا این جنگ جنایتکارانه علیه روزنامه نگاران و غیرنظامیان، کودکان و زنان متوقف شود.»