مردم ساری روز چهارشنبه با قطع و افت فشار آب مواجه می شوند

بهزاد برارزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور افزایش کیفیت و کمیت آب شرب و با اجرای عملیات اتصال خطوط ورودی تصفیه خانه آب سلیم بهرام به مخزن کرمانی و تعویض دو دستگاه شیرفلکه، مردم شهر ساری از فردا صبح (چهارشنبه ۲۵ بهمن) به مدت ۸ ساعت با قطع آب و بعد از اتمام عملیات به مدت ۷۲ ساعت با افت فشار و قطع احتمالی آب مواجه می‌شوند.

برارزاده گفت: دو دستگاه شیرفلکه ۶۰۰ میلی متری نیز با هدف کنترل و افزایش ظرفیت انتقال و ذخیره آب شرب این شهرستان تعویض می‌شود.

وی افزود: در ادامه، نصب و اجرای پای پسهای خط ورودی آب شرب جهت وارد مدار نمودن اولیه مخزن جدید ساخت کرمانی با اجرای لوله گذاری به قطر ۶۰۰ و ۹۰۰ میلی متر و نیز نصب شیرآلات با هدف افزایش ظرفیت ذخیره آب و رفع افت فشار مشترکین به ویژه مشترکین بخش جنوبی شهر انجام می‌شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران تصریح کرد: به همین دلیل مشترکین این شهر فردا چهارشنبه ۲۵ بهمن از صبح به مدت ۸ ساعت با قطع آب مواجه می‌شوند که بعد از اتمام این اقدامات، طی ۷۲ ساعت با افت فشار و قطع احتمالی آب مواجه خواهیم بود.

برارزاده خاطرنشان کرد: علاوه بر اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های جمعی و مجازی، برای تأمین آب شرب مشترکین، ۶ دستگاه تانکر سیار در سطح شهر مستقر شدند که مشترکین می‌توانند برای درخواست تانکر به شماره‌های ۱۲۲ و ۳۳۳۶۷۴۰۲ تماس بگیرند.

مدیرعامل آبفا مازندران ادامه داد: ۱۱ حلقه چاه نیز برای جلوگیری از قطع کامل آب وارد مدار شد.

وی با اشاره به آماده باش کامل نیروهای دفتر بحران و واکنش سریع و همچنین نیروهای فنی شهرستان و ستاد، رصد ایستگاه‌های پمپاژ موجود در شهر و شناسایی شیرآلات حساس جهت مدیریت در پهنه زون بندی و پهنه بندی شبکه توزیع افزود: همکاران ما تلاش می‌کنند مشترکین عزیز با مشکل چندانی مواجه نشوند.

مدیرعامل آبفامازندران ضمن عذرخواهی از مشترکین شهر ساری بابت این امر گفت: از مردم انتظار داریم با مدیریت مصرف و پرهیز از مصارف غیر ضروری همکاران ما را در تأمین و برقراری مجدد جریان آب کمک کنند.