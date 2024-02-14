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۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۷

هشدار برنامه جهانی غذا نسبت به تجاوز نظامی به رفح

هشدار برنامه جهانی غذا نسبت به تجاوز نظامی به رفح

مسوولان برنامه جهانی غذا نسبت به تبعات حمله نظامی رژیم صهیونیستی به شهر رفح در نوار غزه هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مسوولان برنامه جهانی غذا اعلام کردند: ما نسبت به احتمال حمله نظامی گسترده به شهر رفح در نوار غزه به شدت احساس نگرانی می‌کنیم.

مسوولان این نهاد بین المللی تاکید کردند: اسراییل در حالی از حمله نظامی به رفح سخن می‌گوید که بیش از یک میلیون نفر در این منطقه زندگی می‌کنند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد: تلاش‌های انجام شده برای دسترسی به نیازمندان در سراسر نوار غزه مدام با کارشکنی و ممانعت رو به رو می‌شود.

«مارتین گریفیتس»، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه نیز روز گذشته تاکید کرد که بیش از نیمی از ساکنان غزه در رفح جمع شده‌اند و با خطر مرگ مواجه هستند.

گریفیتس تصریح کرد که غذای بسیار ناچیزی برای ساکنان رفح باقی مانده و آن‌ها به ندرت به درمان دسترسی دارند و هیچ مکان امنی وجود ندارد که به آنجا بروند.

وی گفت جامعه بین‌الملل نسبت به حمله به رفح هشدار داده و دولت رژیم صهیونیستی نمی‌تواند درخواست‌ها در این زمینه را نادیده بگیرد.

کد مطلب 6023955

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