خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی که بمباران همه جانبه نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین برای حمایت از اشغالگران صهیونیست وارد عمل شده اند.

تداوم حمله های هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به غزه

حمله‌‎های هوایی و توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه‌های مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد.

در نتیجه حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه «ابوعربان» واقع در پشت بیمارستان «شهدا الاقصی» در مرکز نوار غزه ۶ فلسطینی به شهادت رسیدند و ۱۸ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

۴ فلسطینی دیگر نیز بر اثر حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به یک خانه در غرب اردوگاه «النصیرات» در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند.

در نتیجه هدف قراردادن یک خودرو در میدان «عسقولا» واقع در شهر غزه نیز چندین فلسطینی شهید یا زخمی شدند.

چندین فلسطینی نیز در پی حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «الزیتون» در غزه به شهادت رسیده یا زخمی شدند.

حمله‌های ارتش رژیم صهیونیستی به شهر رفح در جنوب نوار غزه نیز از سر گرفته شده است.

جنوب شهر غزه، منطقه وادی غزه و شرق جبالیا در شمال نوار غزه نیز شاهد حمله‌های هوایی شدید از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز مرکز شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار داد.

جمعیت هلال احمر فلسطین هم گزارش داد که ساختمان بیمارستان «امل» وابسته به این سازمان در خان‌یونس بر اثر حمله‌های شدید ارتش رژیم صهیونیستی به اطراف این بیمارستان آسیب دیده است.

زخمی شدن ۱۵ نظامی صهیونیست طی ساعات گذشته

ارتش رژیم صهیونیستی شمار نظامیان صهیونیستی را که طی ۲۴ ساعت گذشته در درگیری‌های جاری در نوار غزه به دست مبارزان مقاومت فلسطین زخمی شده‌اند، اعلام کرد.

بنا بر اذعان ارتش رژیم صهیونیستی در نتیجه نبردهای ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه میان مبارزان مقاومت فلسطین و نظامیان صهیونیست، ۱۵ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که به صورت کلی از آغاز جنگ غزه تاکنون نیز ۵۵۰۰ نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها از شروع جنگ غزه تاکنون به صورت میانگین در هر روز از جنگ ۶۰ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی که بیشتر آن‌ها از نیروهای ذخیره بوده‌اند زخمی شده‌اند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که اداره توانبخشی رژیم صهیونیستی برای پذیرش ۲۰ هزار زخمی در سال جاری آماده می‌شود.

بر اساس گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی این اداره در سال گذشته نیز ۵۵۰۰ نظامی صهیونیست زخمی را پذیرش کرده است.

این آمارها در حالی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مطرح می‌شود که شمار دقیق نظامیان صهیونیست کشته و زخمی‌شده به دست مبارزان مقاومت در غزه بسیار فراتر از آمار اعلامی از سوی ارتش این رژیم است و رژیم صهیونیستی در تلاش است با پنهان‌داشتن شمار دقیق تلفات خود از فشارهای محافل سیاسی صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست بگریزد و روی شکست‌های خود سرپوش بگذارد.

بمباران اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در غزه

حمله‌های هوایی و توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مسکونی نوار غزه طی بامداد و صبح امروز همچنان ادامه داشته است.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منطقه شرق دیرالبلح واقع در مرکز نوار غزه را بمباران کردند. ارتش رژیم صهیونیستی شرق اردوگاه المغازی را نیز گلوله باران کرد.

منازل مسکونی در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه نیز شاهد حمله‌های بامدادی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بوده است.

همزمان با این حمله‌ها توپخانه رژیم صهیونیستی نیز شرق شهر غزه را هدف قرار داد.

خبرنگار شبکه المیادین مستقر در نوار غزه در گزارشی تاکید کرد که هلی کوپترهای ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه القراره واقع در شمال شرق خان یونس به سمت شهروندان فلسطینی تیراندازی کرده است.

همزمان با حمله‌های توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی علیه مرکز و غرب خان یونس عناصر ارتش رژیم صهیونیستی نیز اقدام به تیراندازی‌های گسترده می‌کنند.

نگرانی شدید برنامه جهانی غذا نسبت به حمله نظامی به رفح

از سوی دیگر مسؤولان برنامه جهانی غذا اعلام کردند: ما نسبت به احتمال حمله نظامی گسترده به شهر رفح در نوار غزه به شدت احساس نگرانی می‌کنیم.

مسؤولان این نهاد بین المللی تاکید کردند: اسرائیل در حالی از حمله نظامی به رفح سخن می‌گوید که بیش از یک میلیون نفر در این منطقه زندگی می‌کنند.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد: تلاش‌های انجام شده برای دسترسی به نیازمندان در سراسر نوار غزه مدام با کارشکنی و ممانعت رو به رو می‌شود.

بمباران مستقیم ۱۶۲ مدرسه در نوار غزه

این در حالی است که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به بمباران مدرسه‌ها در نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

وی در سخنانی تاکید کرد: بیش از ۳۰ درصد از مدرسه‌ها در نوار غزه به صورت مستقیم توسط ارتش اسرائیل بمباران شده اند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: ۱۶۲ مدرسه از میان ۵۶۳ مدرسه در نوار غزه به صورت مستقیم بمباران شده است.

وی اضافه کرد: ۲۶ مدرسه در این باریکه نیز در جریان حمله‌های ارتش اسرائیل به صورت کامل نابود و تخریب شده است.

این مقام سازمان ملل بیان کرد: این در حالی است که ۱۷۵ هزار دانش آموز در این مدرسه‌ها درس می‌خوانند و بیش از شش هزار و ۵۰۰ معلم در آن‌ها مشغول به کار هستند.

وی در ادامه افزود: دست کم ۵۵ درصد از این مدرسه‌ها در نوار غزه نیاز به بازسازی کامل و یا به صورت کلی بازسازی دارند.

مقر فرماندهی نظامیان صهیونیست در جنوب غزه درهم کوبیده شد

از سوی دیگر شبکه فلسطین الیوم به نقل از گردان‌های شهدا الاقصی گزارش داد: رزمندگان فلسطینی موفق شدند در کنار نیروهای وابسته به گروهان‌های قدس یک عملیات علیه عناصر صهیونیست انجام دهند.

در این گزارش آمده است: نیروهای فلسطینی مذکور موفق شدند مقر فرماندهی و کنترل ارتش رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهند.

در بیانیه گردان‌های شهدا الاقصی تاکید شده است: مجاهدان ما در یک عملیات موفقیت آمیز در مرکز خان یونس واقع در جنوب نوار غزه با شلیک تعداد زیادی خمپاره ۱۲۰ میلیمتری مقر فرماندهی عناصر صهیونیست را هدف قرار دادند.

گروهان‌های قدس اعلام کرد مجاهدان این گروهان‌ها نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در شهرک عبسان بزرگ در شرق خان یونس با گلوله‌های خمپاره هدف قرار دادند.

مجاهدان گروهان‌های قدس در شمال خان یونس نیز با تیربار وارد درگیری‌های شدیدی با نیروها و ادوات جنگی ارتش صهیونیستی شدند.

در همین راستا رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که یک درگیری شدید در غرب خان یونس میان نیروهای مقاومت و عناصر صهیونیست در جریان است. این رسانه‌ها تاکید کردند که مقاومت در حال بازآرایی نیروهای خود است.

حمله گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

این در حالی است که حمله‌های روزانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف کرانه باختری همچنان ادامه دارد به طوری که اشغالگران صهیونیست بامداد امروز به صورت گسترده به شهرهای رام الله و قلقیلیه یورش بردند.

شهر نابلس واقع در شمال کرانه باختری نیز طی ساعت‌های گذشته شاهد حمله عناصر صهیونیست و تفتیش منازل شهروندان فلسطینی بوده است.

الجزیره نیز گزارش داد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه عین عرب واقع در مرکز شهر الخلیل یورش بردند. علاوه بر آن شهر دورا در جنوب الخلیل نیز شاهد این حمله عناصر اشغالگر بود.

نظامیان صهیونیست در کنار حمله به منازل فلسطینی‌ها در کرانه باختری به درمانگاه فلسطین در شهر رام الله نیز یورش بردند. آن‌ها این درمانگاه را تحت محاصره خود درآوردند.

نظامیان صهیونیست در جریان حمله به منازل فلسطینی‌ها در شهر قلقیلیه ۲ اسیر فلسطینی آزاد شده را به نام‌های محمد و منتصر الاشهب مجدداً بازداشت کردند.

منطقه شویکه واقع در طولکرم نیز علاوه بر یورش عناصر صهیونیست شاهد شلیک بمب‌های صوتی بوده است.

بازداشت بیش از ۷۰۰۰ فلسطینی در کرانه باختری

از سوی دیگر هیأت امور اسرا و باشگاه اسیر فلسطینی در گزارشی اعلام کرد: اشغالگران صهیونیست از تاریخ هفت اکتبر تاکنون به صورت گسترده اقدام به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان فلسطینی کرده اند.

در این گزارش آمده است: از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون بیش از هفت هزار فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست در کرانه باختری بازداشت شده اند.

درگیری دست نشانده‌های صهیونیست با مقاومت در کرانه باختری

در حالی که نیروهای مقاومت در کرانه باختری تلاش می‌کنند با کمترین امکانات و در راستای حمایت از ساکنان نوار غزه به نبرد خود با عناصر صهیونیست ادامه دهند عناصر تشکیلات خودگردان فلسطین که با تل آویو همکاری‌های امنیتی دارد با این نیروها درگیر شدند.

در همین رابطه شبکه الجزیره از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین و نیروهای مقاومت در شهر طوباس واقع در شمال کرانه باختری خبر داد.

بر اساس این گزارش، عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین، نیروهای مقاومت را تحت پیگرد قرار داده و آن‌ها را بازداشت کردند.

این عناصر دست نشانده سلاح‌های برخی از نیروهای مقاومت فلسطین را در زمانی که آن‌ها در حال مبارزه با اشغالگران صهیونیست بودند مصادره کردند. جوانان فلسطینی در شهر طوباس در اعتراض به این اقدام تشکیلات خودگردان لاستیک‌های خودروها را آتش زدند.

زنجیره انسانی اردنی‌ها مقابل کامیون‌های حامل کالاهای اسرائیلی

از سوی دیگر جمعیت جوانان اردن برای حمایت از مقاومت با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از ساکنان نوار غزه اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: ما از شهروندان اردنی می‌خواهیم در ایجاد یک زنجیره انسانی برای حمایت از ساکنان مظلوم نوار غزه شرکت کنند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این زنجیره انسانی امروز چهارشنبه در مسیر کامیون‌های حامل کالاهای اسرائیلی تشکیل خواهد شد.

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