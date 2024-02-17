گریفیتس: حماس یک جنبش سیاسی است نه سازمان تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمکهای اضطراری این سازمان گفت که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) یک سازمان تروریستی نیست.
«مارتین گریفیتس» در یک مصاحبه تلویزیونی که دیروز جمعه پخش شد، افزود که سازمان ملل متحد حماس را به عنوان یک جنبش سیاسی طبقه بندی میکند.
این مقام سازمان ملل ابراز عقیده کرد که خلاص شدن از بهگفته او «شر گروههای مسلح» بدون دستیابی به راهحلی از طریق مذاکره که مطالبات آنها را نیز برآورده کند، برای اسرائیل بسیار دشوار خواهد بود.
گریفیتس در همین مصاحبه همچنین از احتمال حمله اسرائیل به شهر رفح که صدها هزار آواره از دیگر نقاط نوار غزه را در خود جای داده است، ابراز نگرانی کرد.
گفتنی است که پس از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر، کشورهای غربی اقداماتی را علیه جنبش حماس انجام داده و با تروریستی خواند این جنبش، هرکسی را که با آن همراهی کرد، هدف قرار دادند. اما کشورهای دیگر، مانند روسیه، موضع متفاوتی در قبال حماس اتخاذ میکنند، زیرا با آن به عنوان یک جنبش سیاسی که نماینده بخشی از مردم فلسطین است، تعامل میکنند.
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