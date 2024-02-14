به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، متن پیام محمدعلی زلفی‌گل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن و الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ ﴿ آل عمران _ ۱۶۹﴾

هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده‏ اند مرده مپندار بلکه زنده‌ اند که نزد پروردگارشان روزی داده می‌‏شوند.

«ضمن تبریک سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ایام پرخیر و برکت شعبان المعظم، درود و سلام می‌فرستیم بر شهیدان مظلوم حادثه تروریستی سیزدهم دی ماه ۱۴۰۲ و روح پرفتوح امام شهیدان که به ما عزت و افتخار دادند.

ملت شهید پرور دیار کریمان، سرزمین اسطوره پرور قهرمانان همیشه جاویدان سربلند، سرزمین اسوه ایستادگی و خستگی‌ ناپذیر دفاع از مظلومان عالم، سرزمین سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بار دیگر با تقدیم چند ده شهید از بطن مردم در سالگرد شهادت این شهید والا مقام، لکه ننگی را بر پیشانی استکبار جهانی و حامیان حیوان صفت تروریسم کور گماشتند. خون این شهیدان هرگز تباه نخواهد شد و روزی به مدد الهی که ان‌شاالله نزدیک است، گریبان‌گیر عاملان در صحنه و حامیان پشت پرده این جنایت خواهد شد.

اینجانب به نمایندگی از جامعه فهیم و فرهیخته دانشگاهی ضمن گرامی داشت یاد این شهدای مظلوم، به ویژه شهدای دانشجوی این حادثه تروریستی، مکرمه حسینی، فائزه رحیمی و علیرضا سعادت ماهانی، از صمیم قلب از تمامی کسانی که به زنده نگاه داشتن یاد آنها همت کرده‌اند از جمله کلیه عوامل «رویداد ادبی و هنری عمود سیزده» در دانشگاه شهید باهنر کرمان که با موقعیت‌شناسی و تبیین دقیق و به موقع موضوع آن را بین دانشجویان ایران مطرح کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای تمامی خدمتگذاران صدیق نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی سربلندی و توفیق دارم.»