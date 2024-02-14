بیانیه «باهنر» درباره تغییر حوزه انتخابیه خود از تهران به کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدرضا باهنر» دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با صدور بیانیه‌ای از تغییر حوزه انتخابیه خود خبر داد. وی در این بیانیه خود را نامزد حوزه کرمان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

۴۵ سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد و دنیا هر روز شاهد عزت و عظمت ملت بزرگ ایران است. آنها که آرزوی نابودی جمهوری اسلامی ایران را داشتند، امسال نیز نظاره‌کننده حضور حماسی ملت ایران در بزرگداشت جشن ۴۵ سالگی انقلاب بودند.

به عنوان قطره‌ای از دریای بیکران ملت، با خود اندیشیدم که کنار نشستن و آرامش طلبیدن، ادای دین به این ملت بزرگ و خون‌های پاک شهدای به خون خفته نیست. وقتی رهبر فرزانه انقلاب همگان را به زمینه سازی مشارکت مردم عزیز در انتخابات اسفندماه فراخواندند، با خود گفتم که حضورم اگر ذره‌ای در این مسیر مؤثر باشد، بر جای نشستن صواب نیست، باید برخاست و در میدان بود.

۲ بار اعتماد با مهر مردم شریف استان کرمان و ۵ بار اعتماد ارزشمند مردم گرانقدر تهران، توشه‌ای از تجربه برای خدمت در واپسین سال‌های عمر برایم فراهم آورده بود. علیرغم نام‌نویسی از حوزه انتخابیه تهران و به رغم اصرارهای فراوان بسیاری از دوستان، با توجه به اینکه اولین حضورم در مجلس شورای اسلامی از استان شهیدپرور کرمان بوده است، عزم آن نمودم که که با تغییر حوزه انتخابیه خود از تهران به کرمان، در صورت اعتماد دوباره مردم، آخرین حضورم در خانه ملت به نمایندگی از مردم خوب، صبور، دانا، انقلابی و ولایتمدار زادگاهم کرمان باشد.

شاید در این حضور بتوانم با تلاش برای آبادانی این خطه پراستعداد و متأسفانه محروم، ذره‌ای از دین خود را به شهدای گرانقدر این استان بالاخص سیدالشهدای کرمان، برادر شهیدم حاج قاسم سلیمانی ایفا نمایم و با یاری سایر نمایندگان استان و مسؤولان اجرایی بتوانیم غبار محرومیت را از چهره این استان بزرگ بزداییم.

لذا با استعانت از خدای متعال و ائمه اطهار علیهم السلام، ضمن ترغیب و تشویق مردم گرانقدر تهران به حضور پرشور در انتخابات، با عنایت به درخواست‌های دلسوزانه جمع کثیری از دوستان و اهالی شریف استان، تصمیم گرفتم حوزه انتخابیه خود را به کرمان سربلند تغییر دهم.

امیدوارم که دعای مادران شهدا، یاریگر من در این مسیر در ظل امامت زعیم عالیقدر، حضرت امام خامنه ای مدظله العالی باشد.

محمدرضا باهنر

۲۵ بهمن ۱۴۰۲