احتمال پیروزی تیم ملی تنیس ایران مقابل استونی چند درصد است؟

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رای دادگاه مستقل ورزش و توافق صورت گرفته مبنی بر برگزاری دیدار تیم های ایران و استونی در مرحله پلی آف گروه ۲ جهانی مسابقات تنیس، کشور سریلانکا به عنوان میزبان معرفی شد.

محمدرضا توکلی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درخصوص آخرین وضعیت تیم ایران برای حضور در مسابقات دیویس کاپ گفت: چند روزی است که تمرینات بدنسازی را آغاز کردیم البته بازیکنان ما از نظر آمادگی جسمانی شرایط مطلوبی دارند اما نیاز است که برای رسیدن به اهدف تعیین شده با تمام توان در دو رویداد پیش رو شرکت کنیم.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده ۸ روز اردو در کیش خواهیم داشت که از روز جمعه آغاز شده است. مسابقات تور جهانی هم دو هفته بعد از این اردو در جزیره کیش برگزار خواهد شد. پس از پایان این رقابت‌ها به تهران بر می‌گردیم و بعد از چند روزی استراحت راهی سریلانکا خواهیم شد تا مقابل استونی به میدان برویم.

سرمربی تیم ملی تنیس در ادامه با بیان اینکه متاسفانه سلب میزبانی از ایران باعث شد شانس پیروزی مان کاهش یابد؛ گفت: استونی یک تیم اروپایی است و ما هم برای نخستین بار قرار است مقابل یک تیم اروپایی بازی کنیم. رنک بازیکنان و خود تیم از ایران بهتر است ولی با این حال برنامه ما فقط برای رسیدن به پیروزی طراحی شده است.

توکلی در ادامه خاطر نشان کرد: برنده این بازی قرار است با تیم ازبکستان بازی کند اگر این دیدار در ایران بود من شانس خودمان را برای برد ۶۰ بر ۴۰ می‌دانستم ولی حالا با گرفتن امتیاز میزبانی از ما این شانس برابر شده است.

وی اضافه کرد: ناراحت هستیم که میزبانی را از دست دادیم ولی تیم خوب و آماده‌ای هم داریم که به ما انگیزه برد داده است. امیدوارم تیمی که قرار است با ازبکستان بازی کند تیم ایران باشد چون هدف جدی ما هم همین است. در ۶ ماه اخیر بازیکنان ما مدام در حال آماده سازی بودند یا تمرین کردند و یا در مسابقات حضور داشتند. امیدوارم که بتوانیم نتیجه این تلاش‌ها را در خاک سریلانکا هم اتفاقا برای ما خاک خوش یمنی است ببینیم.