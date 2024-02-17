به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با اعلام فدراسیون تنیس آسیا و در پی رایزنی فدراسیون تنیس کشورمان، ۶ کرسی در کمیته‌های مختلف این فدراسیون به نام ایران ثبت شد.

بر این اساس فریده اشرف گنجویی نایب رئیس فدراسیون تنیس کشورمان به همراه پونه باقری مسوول کمیته روابط بین‌الملل این فدراسیون به عنوان اعضای کمیته برابری جنسیتی، شاهرخ کشاورز دبیر فدراسیون به عنوان عضو کمیته تنیس ساحلی، پیشکسوتان و تنیس با ویلچر، سیدعادل برقعی عضو کمیته مسابقات و داوری، سیدکاظم چابک عضو کمیته بازاریابی و حامیان مالی و پیمان والی‌نیا نیز به عنوان عضو کمیته توسعه جوانان و مربیان انتخاب و معرفی شدند.