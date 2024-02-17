عزیزی مشاور ارشد توسعه تنیس آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با نظر فدراسیون تنیس آسیا داود عزیزی به عنوان یکی از اعضای گروه مشاوران ارشد توسعه تنیس این قاره انتخاب و معرفی شد.

آنیل کانا رییس اسبق فدراسیون تنیس هند و رییس افتخاری مادام العمر فدراسیون بین‌المللی تنیس و عضو هیات رییسه این فدراسیون، کیت سومبات رییس اسبق کنفدراسیون تنیس آسیا از تایلند، سلیم سیف‌اله‌خان نایب رییس کنفدراسیون تنیس آسیا و رییس فدراسیون تنیس پاکستان، شی‌لین وای دبیر فدراسیون تنیس چین، میرزان ماهاتیر عضو هیات رییسه فدراسیون تنیس آسیا و رییس فدراسیون مالزی و هرمان هو از هنک‌کنگ نایب رییس افتخاری و مادم‌العمر فدراسیون بین‌المللی تینس، از دیگر نفراتی هستند که در این گروه حضور خواهند داشت.

داود عزیزی در کمیته برابری جنسیتی فدراسیون بین‌المللی تنیس هم عضو است.