عزیزی مشاور ارشد توسعه تنیس آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با نظر فدراسیون تنیس آسیا داود عزیزی به عنوان یکی از اعضای گروه مشاوران ارشد توسعه تنیس این قاره انتخاب و معرفی شد.
آنیل کانا رییس اسبق فدراسیون تنیس هند و رییس افتخاری مادام العمر فدراسیون بینالمللی تنیس و عضو هیات رییسه این فدراسیون، کیت سومبات رییس اسبق کنفدراسیون تنیس آسیا از تایلند، سلیم سیفالهخان نایب رییس کنفدراسیون تنیس آسیا و رییس فدراسیون تنیس پاکستان، شیلین وای دبیر فدراسیون تنیس چین، میرزان ماهاتیر عضو هیات رییسه فدراسیون تنیس آسیا و رییس فدراسیون مالزی و هرمان هو از هنککنگ نایب رییس افتخاری و مادمالعمر فدراسیون بینالمللی تینس، از دیگر نفراتی هستند که در این گروه حضور خواهند داشت.
داود عزیزی در کمیته برابری جنسیتی فدراسیون بینالمللی تنیس هم عضو است.
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