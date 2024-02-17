  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۳۳

عزیزی مشاور ارشد توسعه تنیس آسیا شد

عزیزی مشاور ارشد توسعه تنیس آسیا شد

فدراسیون تنیس آسیا از انتخاب رییس فدراسیون تنیس ایران در گروه مشاوران ارشد توسعه تنیس آسیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، با نظر فدراسیون تنیس آسیا داود عزیزی به عنوان یکی از اعضای گروه مشاوران ارشد توسعه تنیس این قاره انتخاب و معرفی شد.

آنیل کانا رییس اسبق فدراسیون تنیس هند و رییس افتخاری مادام العمر فدراسیون بین‌المللی تنیس و عضو هیات رییسه این فدراسیون، کیت سومبات رییس اسبق کنفدراسیون تنیس آسیا از تایلند، سلیم سیف‌اله‌خان نایب رییس کنفدراسیون تنیس آسیا و رییس فدراسیون تنیس پاکستان، شی‌لین وای دبیر فدراسیون تنیس چین، میرزان ماهاتیر عضو هیات رییسه فدراسیون تنیس آسیا و رییس فدراسیون مالزی و هرمان هو از هنک‌کنگ نایب رییس افتخاری و مادم‌العمر فدراسیون بین‌المللی تینس، از دیگر نفراتی هستند که در این گروه حضور خواهند داشت.

داود عزیزی در کمیته برابری جنسیتی فدراسیون بین‌المللی تنیس هم عضو است.

کد مطلب 6026290
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها