جزییات برگزاری آزمون دکتری سال ۱۴۰۳ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون مقطع دکتری (نیمهمتمرکز) «Ph.D» سال ۱۴۰۳ بعدازظهر روز جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ در ۱۵۴ شهر کشور برای پذیرش در دورههای روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برگزار میشود.
فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر آغاز و دربهای ورود به جلسه حوزههای برگزاری در ساعت ۱۴:۰۰ (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد، داوطلبان باید قبل از بستهشدن دربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند.
بیش از ۱۵۱ هزار نفر داوطلب در گروه امتحانی علوم انسانی شامل ۲۹، علوم پایه ۱۴، فنی و مهندسی ۲۰، کشاورزی و منابع طبیعی ۱۸، هنر ۷، دامپزشکی ۱۹ و گروه امتحانی زبان شامل ۶ مجموعه امتحانی و در مجموع در ۱۱۳ مجموعه امتحانی با هم به رقابت میپردازند.
کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
داوطلبان آزمون، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامهای (شامل نامخانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطلاعات ثبتنامی (شماره پرونده، شماره سریال و کد پیگیری و …) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.
برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
ارائه سه دفترچه و سه پاسخنامه به داوطلبان آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۳
در جلسه آزمون به همه داوطلبان به ترتیب سه بسته نایلونی داده خواهد شد: ابتدا بسته اول حاوی سوالات آزمون زبان انگلیسی عمومی (دفترچه شماره یک) همراه با پاسخنامه شماره یک، سپس بسته دوم حاوی سوالات آزمون دروس استعداد تحصیلی (دفترچه شماره دو) همراه با پاسخنامه شماره دو و در نهایت بسته سوم حاوی سوالات تخصصی (دفترچه شماره سه) همراه با پاسخنامه شماره سه است که داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی به سوالات هریک از دفترچههای مذکور در همان پاسخنامههای مربوطه اقدام کنند.
الف) آزمون زبان انگلیسی عمومی (شماره ۱): دفترچه شماره یک آزمون شامل سوالات زبان انگلیسی عمومی (۴۰ سوال) است که همه داوطلبان باید در مدت ۴۰ دقیقه درخصوص پاسخگویی به آنها در پاسخنامه شماره ۱ اقدام کنند.
ب) آزمون استعداد تحصیلی (شماره ۲): دفترچه شماره دو آزمون شامل سوالات استعداد تحصیلی (۲۵ سوال) است که همه داوطلبان باید در مدت ۵۰ دقیقه درخصوص پاسخگویی به آنها در پاسخنامه شماره ۲ اقدام کنند.
تذکر: این دفترچه شامل چهار بخش است که بخشهای ۱ تا ۳ مشترک برای تمام متقاضیان گروههای امتحانی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان است و متقاضیان صرفِنظر از اینکه در چه گروه امتحانی هستند، باید به سوالات این سه بخش پاسخ دهند.
نکته مهم در پاسخگویی به آزمون استعداد تحصیلی
در بخش چهارم، آزمون استعداد تحصیلی شامل دو قسمت است که قسمت اول بخش چهارم، شامل سوالات استعداد منطقی است که متقاضیان کلیه گروههای امتحانی بهجز گروه امتحانی فنی و مهندسی باید به سوالات این قسمت پاسخ دهند و قسمت دوم بخش چهارم، شامل سوالات استعداد تجسمی است که فقط متقاضیان گروه امتحانی فنی و مهندسی باید به سوالات آن پاسخ دهند. متقاضیان گروههای امتحانی در این قسمت باید به سوالات مخصوص به خود را پاسخ دهند.
ج) آزمون تخصصی (شماره ۳): دفترچه شماره سه آزمون شامل سوالات دروس تخصصی مربوط به هریک از کدرشتههای امتحانی است و داوطلبان گروههای آزمایشی علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر، دامپزشکی و زبان در مدت زمان ۱۰۵ دقیقه و داوطلبان گروههای آزمایشی: علوم پایه و فنی و مهندسی در مدت زمان ۱۳۵ دقیقه به سوالات اختصاصی خود در پاسخنامه شماره ۳ پاسخ خواهند داد.
نکته مهم: متقاضیان با توجه به مجموعه امتحانی که در آن ثبتنام کردهاند، لازم است قبل از حضور در جلسه آزمون، به دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون دکتری ۱۴۰۳ مراجعه کرده و بر اساس رشته / گرایشهایی که تمایل به انتخاب و تحصیل در آنها را دارند، مواد امتحانی آزمون تخصصی آن رشته / رشتهها (دفترچه شماره ۳) را تعیین کنند و در هنگام آزمون، صرفاً به سوالات مرتبط به آن رشته / رشتهها در دفترچه سوال پاسخ دهند.
