هیأت بدنسازی خراسان رضوی بیشترین جامعه هدف ورزشی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید سید زادگان در نشست خبری پنجمین دوره مسابقات قهرمانی فیتنس چلنج باشگاه‌های کشور اظهار کرد: نظر ما بر این است که تمام کمیته‌ها از بدنه درونی انتخاب شوند. در حال حاضر نیز از تمام سلیقه‌های درون هیأت بدنسازی وجود دارد و خوشبختانه مسیر خوبی را جهت پیش برد اهداف ورزش استان پیش گرفتیم.

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی با اشاره به اینکه شورای راهبردی متشکل از ١٣ نفر انتخاب شدند که ٩٠ درصد آنان افراد ورزشکاری هستند که داخل هیأت بدنسازی حضور ندارند، افزود: این افراد تقریباً هفتاد درصد اختیارات مدیر را برای امور راهبردی دارند و می‌توانند برای پیشبرد این امور از اختیارات خود استفاده کنند.

وی به اهمیت تشکیل شورای راهبردی اشاره تصریح کرد: این شورای راهبردی در سال‌های آینده منشأ خیر و برکت برای ورزش استان می‌باشد و آثار مثبت آن در سالیان آینده نمودار خواهد شد.

سیدزادگان با اشاره به اینکه در مشهد بیش از ١۵٠٠ باشگاه ورزشی بدنسازی فعال است، گفت: در حوزه فرهنگی کارهای کمی انجام شده و سعی ما بر این بوده که به این حوزه نگاه ویژه‌تری داشته باشیم. هیأت بدنسازی بیشترین جامعه هدف ورزشی را دارد.

مجوز ۶۰۰ باشگاه ورزشی

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی با اشاره به اینکه بیش از ۶٠٠ باشگاه تاکنون مجوز گرفتند و جمعیت تقریبی هر باشگاه روزانه حدود ٢۵٠ نفر است، افزود: این میزان استقبال نشان از بزرگ بودن خانواده بدنسازی دارد که باید به آن توجه بیشتری کنیم.

وی با خاطر نشان کردن اینکه در یکسال گذشته، ٢٢ مسابقه ورزشی برگزار کردیم که جمعاً بیش از ٢ هزار نفر در این مسابقات حضور داشتند، افزود: ٢۶١ نفر اعزام کشوری داشتیم و بخش بانوان نیز امسال عنوان برتر کشوری را کسب کردند که نشان از فعالیت‌های چشمگیری از سمت بانوان صورت گرفته است.

سیدزادگان با خاطر نشان کردن اینکه دو نوبت اعزام به مسابقات جهانی داشته ایم که حاصل آن دو مدال طلا، پنج نقره و یک برنز بود، افزود: در عرض یکسال و در این رشته، ۶١ مدال طلا داشته ایم که نشان دهنده موفقیت رشته بدنسازی است.

مشهد؛ میزبان پنجمین دوره مسابقات فیتنس چلنج

رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پنجمین دوره مسابقات فیتنس چلنج قهرمانی باشگاههای کشور طی روزهای ۳۰ بهمن لغایت ۴ اسفندماه به میزبانی استان خراسان رضوی و در شهر مشهد برگزار می‌گردد.

وی ابراز کرد: مسابقات در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان برگزار می‌شود که در رده انفرادی در سطح طلایی و نقره‌ای و در بخش (اسپید فیت) بزرگسالان به صورت تیمی انجام خواهد شد.

سیدزادگان ادامه داد: رقابت‌های بخش بانوان از ۳۰ بهمن تا ۲ اسفندماه انجام می‌شود که روز نخست پذیرش صورت می‌پذیرد و رقابت‌های بخش آقایان از ۲ اسفند تا ۴ اسفند انجام می‌شود که در روز نخست پذیرش صورت می‌پذیرد.

وی گفت: محل اسکان تیم‌ها نیز هتل حافظ در خیابان اندرزگو پیش بینی شده است تا ورزشکاران با کمترین دغدغه پس از مسابقات به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف شوند.