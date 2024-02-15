به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، سه کشور کانادا، استرالیا و نیوزیلند با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف جنگ و آتش‌بس فوری در نوار غزه شدند.

در این بیانیه آمده است: نیاز مبرمی به آتش‌بس فوری در نوار غزه به دلایل بشردوستانه وجود دارد.

این کشورها به شدت نسبت به تصمیم رژیم صهیونیستی برای حمله زمینی به رفح ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است که هرگونه عملیات نظامی در رفح فاجعه‌بار بوده و پیامدهای ویرانگری بر غیرنظامیان فلسطینی خواهد داشت.

دیروز چهارشنبه نیز اسپانیا و ایرلند برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در غزه خواستار آتش‌بس فوری در این باریکه شدند و از کمیسیون اروپا خواستند پرونده «حقوق بشر» اسرائیل را بررسی کند.

دو کشور بر لزوم ادامه کار و حمایت از آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آن روا) تاکید کردند و افزودند که تعهد اتحادیه اروپا به حقوق بشر و کرامت انسانی نمی‌تواند استثنا داشته باشد.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در این باره گفت که کشورش و ایرلند از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا میزان پایبندی اسرائیل به تعهدات حقوق بشری خود را بررسی کند.

این در حالی است که جنگ غزه در نتیجه مذاکرات جاری در قاهره با هدف دستیابی به توافقی که منجر به آتش بس و تبادل اسرا شود، وارد صد و سی و یکمین روز خود شده است، در حالی که شبح یک فاجعه انسانی بر سر رفح سایه افکنده است.