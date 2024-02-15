خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر حمله‌های موشکی و هوایی خود را در مناطق جنوبی غزه افزایش داده و نیروهای مقاومت فلسطین نیز در حال مقابله با آنها هستند و تلفات و خسارت زیادی بر ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل کردند.

افزایش شمار شهدای غزه به ۲۸۶۶۳ نفر

شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر گذشته تا کنون به ۲۸ هزار و ۶۶۳ شهید و شمار مجروحان به ۶۸ هزار و ۳۹۵ نفر افزایش یافت.

سازمان ملل: انتقال ساکنان رفح به «منطقه امن» توهم است/ هیچ نقطه امنی در غزه وجود ندارد

مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که تخلیه پناهجویان رفح و انتقال آن ها به یک «منطقه امن» توهم است؛ زیرا هم‌اکنون در نوار غزه هیچ مکان امنی وجود ندارد.

سفر مخفیانه مدیر اف ‌بی ‌آی به سرزمین‌های اشغالی

دفتر تحقیقات فدرال آمریکا اعلام کرد که مدیر این دفتر سفری اعلام نشده به سرزمین‌های اشغالی برای حمایت از این رژیم در جنگ غزه داشته است.

کریستوفر رای در این سفر تاکید کرده است که دفتر تحقیقات فدرالی آمریکا همچنان مانند گذشته به درخواست‌های اسرائیل برای جلب حمایت آمریکا پاسخ مثبت خواهد داد.



خشم‌ صهیونیست‌ها از ارتش به علت ناکامی در رهگیری موشک‌های حزب‌الله

یک وبگاه امنیتی رژیم صهیونیستی از گسترش انتقادها به ارتش در مورد ناکامی در رهگیری موشک‌های حزب الله لبنان خبر داد.

والا نوشت که انتقادها از ارتش اسرائیل در زمینه شکست سامانه ضد موشکی آن در برابر موشک‌های حزب‌الله لبنان که دیروز به سمت سرزمین‌های اشغالی گسیل شد، افزایش پیدا کرده است.



شهادت ۱۱ غیرنظامی در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع لبنانی اعلام کردند شمار شهدای حمله رژیم صهیونیستی به شهر نبطیه در جنوب لبنان به ۱۱ نفر افزایش یافت.

شامگاه دیروز رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که در پی حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به ساختمانی مسکونی در منطقه النبطیه در جنوب لبنان شماری غیرنظامی شهید و زخمی شدند.

شبکه خبری المیادین چهارشنبه شب گزارش داد که در پی بمباران ساختمانی در منطقه نبطیه در جنوب لبنان توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ۴ نفر شهید و دست کم ۷ غیرنظامی دیگر مجروح شدند.

از سوی دیگر، خبرنگار شبکه «الجزیره» با اشاره به شهادت حداقل ۴ نفر از جمله یک مادر و دختر، و مجروح شدن بیش از ۱۲ نفر در حمله هوایی اشغالگران به شهر «النبطیه»، آن را کشتار دیگری توسط ارتش رژیم صهیونیستی توصیف کرد.



بحران بی‌اعتمادی بین شهرک‌نشینان صهیونیست و ارتش

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به ویرانی گسترده شمال سرزمین‌های اشغالی در نتیجه حملات دیروز حزب الله لبنان اعلام کردند که شهرک‌های صهیونیستی شمال سرزمین‌های اشغالی کاملاًمتروک شده و ساکنان این شهرک‌ها بحران بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به ارتش اسرائیل دارند.

روزنامه هآرتص امروز در این رابطه نوشت که حزب الله لبنان موفق شده نوعی کمربند امنیتی در شمال سرزمین‌های اشغالی ایجاد کند، چرا که شهرک‌ها در این مناطق کاملاً تخلیه شده‌اند.

این گزارش عملیات دیروز را پرتنش‌ترین عملیات در مرزهای شمالی از زمان آغاز جنگ در غزه تاکنون ارزیابی کرده و نوشت که تعداد زیادی از موشک‌ها به سمت منطقه صفد شلیک شد که یکی از این موشک‌ها به مقر فرماندهی منطقه شمالی اصابت کرده و باعث کشته شدن یک نظامی زن و زخمی شدن هشت تن دیگر شد.

این روزنامه گزارش داد که به استثنای آتش بس موقت با غزه، جنگ در شمال حتی یک لحظه متوقف نشده و هیچ روزی نیست که موشک‌ها و خمپاره‌های ضد زره و هواپیماهای بدون سرنشین هجومی از شمال به سمت اسرائیل شلیک نشود.



تظاهرات مردم فرانسه در حمایت از غزه

هزاران نفر از مردم فرانسه با تجمع در خیابان‌های پاریس، ضمن محکوم‌کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، خواستار توقف جنگ و برقراری آتش‌بس در غزه شدند.





امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر لزوم گشودن بندر اسدود و یک مسیر زمینی مستقیم از اردن و گشودن تمامی گذرگاه‌ها به منظور رساندن کمک‌های انسانی به نوار غزه تاکید کرد.

پایگاه خبری النشره روز چهارشنبه گزارش داد که ماکرون مخالفت قاطعانه فرانسه را با عملیات نظامی احتمالی اسراییل در رفح ابراز کرده و گفت که این امر تنها به فاجعه انسانی بزرگ‌تر و به کوچ اجباری ساکنان منجر خواهد شد که این امر نقض حقوق بشر بین المللی است و خطر تشدید اوضاع منطقه‌ای را بیشتر می‌کند.

رییس جمهور فرانسه بر نیاز مبرم برای دست یابی بدون تأخیر به توافق آتش بس تاکید کرد.



حمله گسترده صهیونیست‌ها به مناطق مختلف کرانه باختری

نظامیان اشغالگر اسرائیلی بامداد امروز پنجشنبه به مناطق مختلف کرانه باختری یورش برده و با فلسطینیان درگیر شدند.

به گفته منابع محلی، صهیونیست‌ها به اردوگاه شعفاط در قدس اشغالی، شهرک بیتونیا در غرب رام الله، منطقه شویکه در طولکرم، شهر قلقیلیه، بیت لحم، نابلس، بیره و اردوگاه عین السلطان در اریحا یورش بردند.

در برخی منابع مبارزان مقاومت فلسطین با اشغالگران اسرائیلی درگیر شدند.مقاومت در مسیر صهیونیست‌های اشغالگر چند بمب دست‌ساز منفجر کرده است. نظامیان اسراییلی در این حملات تعداد زیادی فلسطینی را بازداشت کردند.

کانادا، استرالیا و نیوزیلند خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند



سه کشور کانادا، استرالیا و نیوزیلند با انتشار بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف جنگ و آتش‌بس فوری در نوار غزه شدند.در این بیانیه آمده است: نیاز مبرمی به آتش‌بس فوری در نوار غزه به دلایل بشردوستانه وجود دارد.

این کشورها به شدت نسبت به تصمیم رژیم صهیونیستی برای حمله زمینی به رفح ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است که هرگونه عملیات نظامی در رفح فاجعه‌بار بوده و پیامدهای ویرانگری بر غیرنظامیان فلسطینی خواهد داشت.

دیروز چهارشنبه نیز اسپانیا و ایرلند برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در غزه خواستار آتش‌بس فوری در این باریکه شدند و از کمیسیون اروپا خواستند پرونده «حقوق بشر» اسرائیل را بررسی کند.

دو کشور بر لزوم ادامه کار و حمایت از آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) تاکید کردند و افزودند که تعهد اتحادیه اروپا به حقوق بشر و کرامت انسانی نمی‌تواند استثنا داشته باشد.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا در این باره گفت که کشورش و ایرلند از کمیسیون اروپا خواسته‌اند تا میزان پایبندی اسرائیل به تعهدات حقوق بشری خود را بررسی کند.

این در حالی است که جنگ غزه در نتیجه مذاکرات جاری در قاهره با هدف دستیابی به توافقی که منجر به آتش بس و تبادل اسرا شود، وارد صد و سی و یکمین روز خود شده است، در حالی که شبح یک فاجعه انسانی بر سر رفح سایه افکنده است.

حمله موشکی و زمینی رژیم صهیونیستی به بیمارستان‌های خان یونس

هلال احمر غزه امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در حمله موشکی شدید خود، اطراف بیمارستان أمل واقع در شهر خان یونس را که از مدت‌ها پیش در محاصره نظامیان این رژیم قرار دارد، موشک باران کرد که این حمله موشکی باعث وارد آمدن خسارت‌های زیادی به ساختمان این بیمارستان شد.

هلال احمر غزه همچنین با اعلام این خبر تصریح کرد که خسارت‌های این بیمارستان در نتیجه موشک باران مذکور بسیار زیاد است. بر اساس گزارش‌های رسیده دست کم در این حملات موشکی یک فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

بالگردهای رژیم صهیونیستی همچنین برفراز مناطق غربی شهر خان یونس به پرواز درآمده‌اند.

اشغالگران صهیونیست همچنین به محوطه مجتمع بیمارستانی ناصر در خان یونس نیز حمله کرده و به سمت بخش‌های پزشکی مختلف آن تیراندازی کردند. آنها مجروحان و کادر پزشکی بیمارستان را مجبور کردند که از بیمارستان خارج شوند.

وزارت بهداشت غزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به مجتمع ناصر در خان یونس لوله اکسیژن این بیمارستان تخریب شده و فشار اکسیژن بویژه در بخش مراقبت‌های ویژه کم شده و این موضوع جان بیماران را در معرض خطر قرار داده است.

نیروهای مقاومت همچنین در مناطق شرقی خان یونس با نظامیان رژیم صهیونیستی وارد درگیری شده و از کشته شدن تعدادی از آنها فیلم و عکس تهیه کرده‌اند.

صهیونیست‌ها همچنین مسجد حمد در غرب خان یونس و اطراف آن را هدف حملات موشکی خود قرار دادند.

هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش بر فراز آسمان شهر غزه به پرواز درآمده و مناطقی را در غرب این شهر موشک باران کردند.



شهادت ۱۵ فلسطینی درپی حمله رژیم صهیونیستی به اردوگاه النصیرات

رسانه‌های فلسطینی بامداد امروز گزارش دادند که در اثر بمباران خانه‌ای در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز نوار غزه، ۱۵ نفر به شهادت رسیده‌اند.

پایگاه خبری فلسطین الیوم بامداد پنچشنبه گزارش داد که رژیم اسرائیل ساعاتی پیش یک خانه مسکونی متعلق به خانواده نویجع را در النصیرات بمباران کرد که در اثر آن ۱۵ نفر شهید و تعدادی زخمی شده‌اند و بنا به گفته نیروهای امدادی تعدادی نیز زیر آوار مانده‌اند که تلاش‌ها برای بیرون کشیدن آن‌ها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، شمار شهدا از آغاز تجاوز علیه غزه از ۷ اکتبر (۱۵ مهر) تاکنون به ۲۸ هزار و ۵۷۶ و شمار زخمی‌ها هم به ۶۸ هزار و ۲۹۱ نفر رسید.

با گذشت ۱۳۱ روز از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، نظامیان اشغالگر همچنان جنایت می‌کنند و در پی زمینه سازی برای وقوع یک تراژدی و فاجعه‌ای دیگر در شهر «رفح» در جنوب نوار غزه هستند.

خبر دیگر اینکه؛ معتز مصطفی الغفری خبرنگار فلسطینی روز چهارشنبه در حمله اشغالگران صهیونیستی در محله شیخ رضوان در غزه به شهادت رسید.

ارتش جنایتکار صهیونیستی خودرویی را در نزدیکی برکه شیخ رضوان در شمال غزه بمباران کرد که بر اثر آن این خبرنگار و همسر و فرزندش به شهادت رسیدند. با شهادت این خبرنگار، شمار شهدای رسانه در غزه از آغاز جنگ به ۱۲۷ نفر افزایش یافت.



اسرائیل آماده جنگی فراگیر با حزب الله در مرزهای شمالی است

منابع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای جنگی فراگیر با جنبش حزب الله لبنان در نوار مرزی است.

پایگاه خبری اسپوتنیک چهارشنبه شب گزارش داد که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از رئیس ستاد ارتش اسرائیل عنوان کرد که ارتش خود را برای جنگی فراگیر در نقاط مرزی با لبنان علیه حزب الله آماده می‌کند.

به گزارش منابع صهیونیستی، دانییل هاگاری، در مواضعی جنگ طلبانه هنگام ارزیابی میدانی از نقاط مرزی در شمال فلسطین اشغالی مدعی شد که ارتش برای جنگی فراگیر با حزب الله لبنان آماده است.

از سوی دیگر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد از آغاز جنگ در غزه در هفتم اکتبر، ۱۸ نظامی و شهرک‌نشین اسرائیلی در حملات به مرزهای شمالی از جنوب لبنان کشته شدند.

گفتنی است با شروع عملیات «طوفان الاقصی» از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین، حزب‌الله لبنان در راستای سرگرم کردن بخش عمده‌ای از نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی کرده است.

عملیات‌های حزب‌الله درست یک روز پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی و همزمان با تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه آغاز شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز بارها اعتراف کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش اسرائیل در این منطقه به دام افتاده است.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که دبیرکل حزب الله لبنان روز گذشته اعلام کرد: آنچه ما در جبهه لبنان، در زمینه حمایت از مقاومت در غزه انجام می‌دهیم، یک مسؤولیت وطنی است.