اگر اسراییل از حدود خود فراتر رود نبرد در اسراییل خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مصطفی باکری، نماینده مجلس و روزنامه نگار مصری در گفت و گو با شبکه راشاتودی گفت: اسرائیل به خوبی از قدرت ارتش مصر آگاه است و اگر از مرزهای خود فراتر رود، نبرد در تل آویو خواهد بود نه در رفح.

باکری در بیانیه‌ای به شبکه تلویزیونیراشا تودی تاکید کرد: مصر ارتش قدرتمندی دارد که می‌تواند هر کسی را که جرأت آسیب رساندن به امنیت ملی مصر را داشته باشد، باز دارد و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه است.

وی افزود: مداخله آمریکا و غرب برای برقراری آتش بس چیزی جز نتیجه تحرکات مصر نیست که پیام‌های روشنی را در خصوص خطوط قرمز مصر به اسرائیل داده است و آمریکا به خوبی می‌داند که ارتش مصر چیست و چه توانی دارد.»

وی افزود: تهدیدهای برخی از افراطیون اسرائیل مانند بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و همچنین گزارش‌های منتشر شده توسط مجله منتسب به وزارت دفاع اسرائیل و تحریک آنها علیه ارتش مصر و گسیل فلسطینی‌ها به سینا بی‌پاسخ نخواهد ماند، زیرا مرزهای مصر یک خط قرمز است و تهدید امنیت ملی به هر وسیله‌ای باعث افزایش تنش می‌شود.»

باکری تصریح کرد: «ارتش مصر و قدرت آن را دست کم نگیرید. ارتش ما قادر است هر کسی را که تخطی می‌کند، تهدید و تنبیه کند.»

وی در پایان گفت: مصر به دنبال جنگ نیست و با مسائل بسیار عاقلانه برخورد می‌کند، اما اگر جنگ به ما تحمیل شود، جنگ اکتبر ۱۹۷۳ هنوز در ذهن ما تازه است.»