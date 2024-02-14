۲۵ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۳۲

نماینده مجلس مصر:

اگر اسراییل از حدود خود فراتر رود نبرد در اسراییل خواهد بود

نماینده مجلس مصر نسبت به هرگونه عملیات رژیم صهیونیستی در رفح به اسراییل هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، مصطفی باکری، نماینده مجلس و روزنامه نگار مصری در گفت و گو با شبکه راشاتودی گفت: اسرائیل به خوبی از قدرت ارتش مصر آگاه است و اگر از مرزهای خود فراتر رود، نبرد در تل آویو خواهد بود نه در رفح.

باکری در بیانیه‌ای به شبکه تلویزیونیراشا تودی تاکید کرد: مصر ارتش قدرتمندی دارد که می‌تواند هر کسی را که جرأت آسیب رساندن به امنیت ملی مصر را داشته باشد، باز دارد و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه است.

وی افزود: مداخله آمریکا و غرب برای برقراری آتش بس چیزی جز نتیجه تحرکات مصر نیست که پیام‌های روشنی را در خصوص خطوط قرمز مصر به اسرائیل داده است و آمریکا به خوبی می‌داند که ارتش مصر چیست و چه توانی دارد.»

وی افزود: تهدیدهای برخی از افراطیون اسرائیل مانند بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و همچنین گزارش‌های منتشر شده توسط مجله منتسب به وزارت دفاع اسرائیل و تحریک آنها علیه ارتش مصر و گسیل فلسطینی‌ها به سینا بی‌پاسخ نخواهد ماند، زیرا مرزهای مصر یک خط قرمز است و تهدید امنیت ملی به هر وسیله‌ای باعث افزایش تنش می‌شود.»

باکری تصریح کرد: «ارتش مصر و قدرت آن را دست کم نگیرید. ارتش ما قادر است هر کسی را که تخطی می‌کند، تهدید و تنبیه کند.»

وی در پایان گفت: مصر به دنبال جنگ نیست و با مسائل بسیار عاقلانه برخورد می‌کند، اما اگر جنگ به ما تحمیل شود، جنگ اکتبر ۱۹۷۳ هنوز در ذهن ما تازه است.»

