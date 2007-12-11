ایران 100 هزار دلار برای بازسازی مسجد جامع مسکو اهدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی مصطفوی رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشاور رئیس جمهور در دیدار روز دوشنبه 19 آذر خود با راویل عین‌الدین رئیس شورای مفتی‌های روسیه این مبلغ را در اختیار وی قرار داد.



طی این دیدار دو طرف در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل مذهبی، اجتماعی و سیاسی گفتگو و تبادل نظر کردند.



رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همکاریهای فرهنگی و دینی بین ایران و روسیه را با توجه به اشتراکاتی که میان دو کشور وجود دارد و نیز ضرورت اتحاد مسلمانان جهان دربرابر توطئه‌های دشمنان ، ضروری خواند.



در ادامه برنامه سفر رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مشاور رئیس جمهور به روسیه، قرار است امروز( سه ‌شنبه) برنامه همکاریهای فرهنگی سه ساله دو کشور و قرارداد برگزاری هفته فرهنگی ایران در این کشور به امضای مصطفوی و میخاییل شویدکوی رئیس آژانس فرهنگ و سینمای روسیه برسد. بر اساس این قرارداد، همکاریها و برنامه‌های فرهنگی ایران و روسیه از 2008 تا 2010 سال ‪ میلادی تعیین و اجرایی خواهد شد.



هفته فرهنگی ایران در روسیه در ماه مارس (همزمان با عید نوروز) در مسکو برگزار می‌شود. هفته فرهنگی روسیه در ایران سال گذشته باحضور 80 ‪ تن از هنرمندان روس در تهران برگزار شد.

توسعه مسجد با ساخت و الحاق نمازخانه، ساخت هتل در جوار مسجد و تأسیسات دیگر به منظور گسترش مسجد اصلی و بزرگ مسکو با هدف خدمت رسانی به مسلمانان از هفته آینده آغاز می شود.