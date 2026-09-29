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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

مفتی اعظم روسیه: تلاش رهبر شهید ایران برای وحدت اسلامی فراموش نمی‌شود

مفتی اعظم روسیه: تلاش رهبر شهید ایران برای وحدت اسلامی فراموش نمی‌شود

شیخ راویل عین‌الدین در دیدار با دست‌اندرکاران رویداد «هفته فرهنگی ایران» گفت: تلاش‌های اثرگذار آیت‌الله‌ خامنه‌ای (ره) برای تقریب مذاهب و وحدت امت اسلامی فراموش نمی‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به منظور توسعه تعاملات دینی با مسلمانان همسایه شمالی ایران سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عبدالرضا راشد رایزن فرهنگی ایران در مسکو و جمعی از مسئولین فرهنگی و هنری کشور با شیخ راویل عین‌الدین مفتی اعظم مسلمانان روسیه در مسجد جامع مسکو دیدار و گفت‌وگو داشتند.

عین‌الدین در این ملاقات با تأکید بر پیوندهای عمیق میان مسلمانان ایران و روسیه اظهار کرد: با عنایت به جایگاه رفیع ایران در جهان اسلام ارتباط حسنه جمعیت‌های دینی دو کشور همواره مطلوب بوده و منشاء خیرات فراوانی است.

کد مطلب 6962231
سیده فاطمه سادات کیایی

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