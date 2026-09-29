به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به منظور توسعه تعاملات دینی با مسلمانان همسایه شمالی ایران سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عبدالرضا راشد رایزن فرهنگی ایران در مسکو و جمعی از مسئولین فرهنگی و هنری کشور با شیخ راویل عین‌الدین مفتی اعظم مسلمانان روسیه در مسجد جامع مسکو دیدار و گفت‌وگو داشتند.

عین‌الدین در این ملاقات با تأکید بر پیوندهای عمیق میان مسلمانان ایران و روسیه اظهار کرد: با عنایت به جایگاه رفیع ایران در جهان اسلام ارتباط حسنه جمعیت‌های دینی دو کشور همواره مطلوب بوده و منشاء خیرات فراوانی است.