به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی با اشاره به ویرانی گسترده شمال سرزمین‌های اشغالی در نتیجه حملات دیروز حزب الله لبنان اعلام کردند که شهرک‌های صهیونیستی شمال سرزمین‌های اشغالی کاملاًمتروک شده و ساکنان این شهرک‌ها بحران بی‌اعتمادی عمیقی نسبت به ارتش اسرائیل دارند.

روزنامه هآرتص امروز در این رابطه نوشت که حزب الله لبنان موفق شده نوعی کمربند امنیتی در شمال سرزمین‌های اشغالی ایجاد کند، چرا که شهرک‌ها در این مناطق کاملاً تخلیه شده‌اند.

این گزارش عملیات دیروز را پرتنش‌ترین عملیات در مرزهای شمالی از زمان آغاز جنگ در غزه تاکنون ارزیابی کرده و نوشت که تعداد زیادی از موشک‌ها به سمت منطقه صفد شلیک شد که یکی از این موشک‌ها به مقر فرماندهی منطقه شمالی اصابت کرده و باعث کشته شدن یک نظامی زن و زخمی شدن هشت تن دیگر شد.

این روزنامه گزارش داد که به استثنای آتش بس موقت با غزه، جنگ در شمال حتی یک لحظه متوقف نشده و هیچ روزی نیست که موشک‌ها و خمپاره‌های ضد زره و هواپیماهای بدون سرنشین هجومی از شمال به سمت اسرائیل شلیک نشود.

بنابر گزارش این روزنامه صهیونیستی، حملات دیروز فاصله اندکی تا آغاز جنگ فراگیر دارد و شرایط متزلزلی را در شمال برای اسرائیل ایجاد کرده و شهرک‌های صهیونیستی این مناطق تا عمق ۵ کیلومتری مرزها تخلیه شده‌اند. طی ۴ ماه گذشته شهرک‌ها به پایگاه‌های نظامی موقت تبدیل شده و تانک‌ها و نفربر زرهی اسرائیل نیز آسیب‌های زیادی به مسیرهای مواصلاتی و ورودی شهرها و زیرساخت‌های آن وارد کرده‌اند.

به نوشته هآرتص نظامیان اسرائیل با منازل شهرک نشینان صهیونیست مانند منازل خود رفتار می‌کنند و آسیب‌های زیادی به آن وارد کرده‌اند و بدون اجازه وارد این منازل می‌شوند و هیچ موسسه‌ای در اسرائیل مسئولیت دارایی های شهرک نشینان را نمی پذیرد. بی توجهی ارتش در این رابطه سرخوردگی زیادی را در میان شهرک نشینان ایجاد کرده است.

گیورا زالتس رئیس شورای الجلیل بالا در گفتگو با هآرتص گفت: دولت در این جنگ با ما همراه نیست. بسیاری از موسسات آموزشی ناایمن است و هیچ کس در تصمیم‌گیری ها با ما مشورت نمی کند. ما هیچ کس را نداریم که بتواند مشکلات ما را حل کند.

وی می گوید: وقتی جایی آتش می‌گیرد، ما خودمان باید آتش را خاموش کنیم ، چرا که ارتش اسرائیل مدعی می‌شود که این کار جزو مسوولیت‌های آن نیست و آتش نشانان نیز از ترس موشک باران به منطقه وارد نمی شوند.

این شهرک نشین صهیونیست اذعان کرد که بحران بی اعتمادی شدیدی بین شهرک نشینان اسراییلی و ارتش به علت حوادث مرز غزه به وجود آمده، این در حالی است که حزب الله مانند حماس نیست و ممکن است اوضاع در اینجا به حادثه‌ای بسیار بزرگتر از ۷ اکتبر منتهی شود.