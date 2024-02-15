هنیه: هر گونه توافق باید ضامن خروج اشغالگران از نوار غزه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، امروز پنجشنبه طی سخنانی تأکید کرد که «هر توافقی باید تضمین کننده آتش‌بس، خروج اشغالگران از نوار غزه و تکمیل روند مبادله اسرا باشد».

این سخنان اسماعیل هنیه در حالی است که منابع مقاومت فلسطین روز گذشته در گفتگو با المیادین جزئیاتی را در رابطه با پاسخ رژیم صهیونیستی به پیشنهادات جنبش حماس فاش کردند که شامل تازه‌ترین واکنش این رژیم درباره آتش‌بس در نوار غزه و فرآیند تبادل اسرا در سه مرحله است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم گزارش دادند که مذاکرات قاهره درباره توافق برای آزادی اسرای اسرائیلی خوب بود اما هیچ پیشرفتی در آن حاصل نشد.

این تحولات در حالی است که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد که تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس، دیروز چهارشنبه و زمانی که اسرائیل اعلام کرد که برای مذاکرات بیشتر به قاهره باز نخواهد گشت، شکست خورد.