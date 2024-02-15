به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر حسین سلامی در آئین افتتاح ساختمان فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی، بهرهبرداری و کلنگ زنی پروژههای مهندسی و سازندگی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد ماه شعبان افزود: استان بوشهر از نظر تاریخی یکی از استانهای پرافتخار و حماسه ساز کشور محسوب میشود که در تاریخ درخشان خود مقاومتهای بسیاری را در برابر استعمار و بیگانگان ثبت نموده است.
وی با بیان اینکه استان بوشهر یکی از میدانهای نبرد مستقیم با دشمنان کشور میباشد اذعان کرد: استان بوشهر در عین حال یکی از موقعیتهای جغرافیایی مهم و راهبردی کشور به شمار میرود.
سلامی دستگیری و اسارت تفنگداران آمریکایی در سال ۱۳۹۴ که در آبهای کشور نفوذ کرده بودن را اقدامی مقتدرانه و حماسی در تاریخ مقاومت استان بوشهر دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران صاحب اراده است و با قدرت خود اقدامات شوم بسیاری از دشمنان را خنثی کرد.
وی با بیان اینکه در دهه فجر شاهد حضور شکوهمند مردم ولایتمدار و مبصر کشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بودیم اذعان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران ۴۵ سال است که با تحریمها و اقدامات شوم خود در تلاشند تا مردم را نسبت به انقلاب و اهداف آن ناامید کنند اما مردم ولایتمدار کشور با همدلی و انسجام خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه انسجام و اقتدار ملی را به دیدگان جهان نشان دادند و مشت محکمی بر دهان یاوهگویان و دشمنان اسلام زدند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: تحمیل تحریمهای گوناگون، خرابکاری در صنایع دفاعی و هستهای، جنگ شناختی، ایجاد فتنههای داخلی، توسعه و حمایت از تکفیریها، ترور مقامات و دانشمندان برخی از اقدامات شوم دشمنان در راستای جلوگیری از اهداف متعالی انقلاب اسلامی میباشد که تاکنون با رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری هیچیک از آنها به نتیجه نرسیده است.
وی با بیان اینکه کشور در نقطه فتح قلههای بزرگ قرار گرفته است اظهار کرد: رشد و پیشرفت در مسائل اقتصادی، عمران، شهرسازی، خطوط انتقال، جادهها، ریلها، آباد شدن جزایر و روستاها، دستاوردهای علمی و دفاعی مختلف ایران اسلامی را به فتح قلههای بزرگ بسیار نزدیک نموده است.
سلامی با بیان اینکه ایران نقشی کلیدی در منطقه دارد خاطرنشان کرد: دشمن توان حذف ایران را از معادلات منطقهای و جهانی ندارد.
در این آئین از مسؤول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر و مسؤول معاونت مهندسی این سپاه به واسطه تلاشها و اقدامات شایسته آنها در عرصهی سازندگی و مهندسی با اهدا لوحی از طرف فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرلشکر حسین سلامی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
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