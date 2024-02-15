گسترش روابط ایران و تاتارستان در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم مینیخانوف رئیس جمهور تاتارستان روسیه بعد از ظهر پنجشنبه در همایش بررسی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اصفهان_تاتارستان، با بیان اینکه در جریان سفر به اصفهان، تحت تأثیر زیبایی و سطح توسعه استان اصفهان قرار گرفتیم، اظهار کرد: هدف ما از این سفر ایجاد روابط نزدیک و دوستانه‌تر با جمهوری اسلامی ایران است.

وی ضمن قدردانی از رئیس جمهور و سایر مقامات ایران، بیان کرد: ما قدردان این روابط دوجانبه را هستیم و ارزیابی بالایی از توسعه روابط نیز داریم.

رئیس جمهور تاتارستان روسیه خاطرنشان کرد: تاتارستان و ایران فرهنگ غنی و پرباری در حوزه همکاری دارند، همچنین در سال‌های گذشته ارتباطات ما قوت بیشتری گرفته است که جای خرسندی دارد.

وی افزود: از عوامل تأثیرگذار در پیشرفت روابط دو کشور، پیشینه و پیوندهای مذهبی دو کشور است.

رئیس جمهور تاتارستان روسیه اظهار کرد: در سال ۲۰۲۰ ما جشن ۱۱۰۰ سالگی ورود اسلام به تاتارستان را گرفتیم و گروه استراتژیک چشم‌انداز روسیه و جهان اسلام تأسیس شده است که من ریاست آن گروه را بر عهده دارم.

رستم مینیخانوف ادامه داد: همکاران ایرانی ما به نشست‌ها و نمایشگاه‌های کشور روسیه حضور می‌یابند و از حضور و فعالیت آنها بسیار خرسند هستیم.

وی تصریح کرد: آمادگی داریم تا در قالب همکاری‌های صورت گرفته، درصدد گسترش روابط تلاش کنیم.

رئیس جمهور تاتارستان خاطرنشان کرد: همکاری میان اتاق‌های بازرگانی اصفهان و تاتارستان نیز باید با جدیت دنبال شود.