«برهوت» آماده نمایش شد/ نفس بازغی در کنار امیر جعفری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، نخستین تصویر فیلم سینمایی «برهوت» به کارگردانی منصور وثوقی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور رونمایی شد.

امیر جعفری با معرفی نفس بازغی و ریما رامین‌فر، ستاره پسیانی، علی باقری، علیرضا استادی، نگار عابدی، کیمیا بابائیان، رابعه مدنی، مهدی قربانی، نیلوفر رجایی‌فر، سانای امیرآبادی، سارا همتی، تینا اسدی، آرمیتا قبادی، حسن خان‌محمدپور، دیلان کهالی و امیرشهاب رضویان بازیگران این فیلم هستند.

عوامل «برهوت» عبارتند از کارگردان: منصور وثوقی، تهیه‌کننده: محمد کمالی‌پور، نویسندگان: محمد کمالی‌پور و امیر افشار، مدیر فیلم‌برداری: میلاد پرتوی، تدوین: مستانه مهاجر، موسیقی: سروش انتظامی، صداگذاری: پرویز آبنار، صدابرداری: ساسان نخعی: طراح گریم: مهرداد میرکیانی، جلوه‌های ویژه بصری: بهنام خاکسار و رضا انصارین، طراح صحنه: سینا آقایانی، طراح لباس: سمانه پارسا، جانشین تولید و مدیر تدارکات: علیرضا کفایتی، طراح لوگو و پوستر بین‌الملل: ابراهیم حقیقی، گروه کارگردانی و برنامه‌ریزی: رسول کهنسال و حسن خان‌محمدپور، اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده، دستیار تهیه: مجتبی مرشدلو، عکاس: ساینا قادری و کیمیا پوراحمد، دستیار یک فیلمبردار: فرزاد نه‌کاخ، دستیار یک صحنه: احمد عبدالهیان، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، دستیار تدوین تیتراژ و ساخت تیزر: یوسف بخشایش.