۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۶

«برهوت» آماده نمایش شد/ نفس بازغی در کنار امیر جعفری

همزمان با آماده شدن فیلم سینمایی «برهوت» از نخستین تصویر فیلم رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای فیلم، نخستین تصویر فیلم سینمایی «برهوت» به کارگردانی منصور وثوقی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور رونمایی شد.

امیر جعفری با معرفی نفس بازغی و ریما رامین‌فر، ستاره پسیانی، علی باقری، علیرضا استادی، نگار عابدی، کیمیا بابائیان، رابعه مدنی، مهدی قربانی، نیلوفر رجایی‌فر، سانای امیرآبادی، سارا همتی، تینا اسدی، آرمیتا قبادی، حسن خان‌محمدپور، دیلان کهالی و امیرشهاب رضویان بازیگران این فیلم هستند.

عوامل «برهوت» عبارتند از کارگردان: منصور وثوقی، تهیه‌کننده: محمد کمالی‌پور، نویسندگان: محمد کمالی‌پور و امیر افشار، مدیر فیلم‌برداری: میلاد پرتوی، تدوین: مستانه مهاجر، موسیقی: سروش انتظامی، صداگذاری: پرویز آبنار، صدابرداری: ساسان نخعی: طراح گریم: مهرداد میرکیانی، جلوه‌های ویژه بصری: بهنام خاکسار و رضا انصارین، طراح صحنه: سینا آقایانی، طراح لباس: سمانه پارسا، جانشین تولید و مدیر تدارکات: علیرضا کفایتی، طراح لوگو و پوستر بین‌الملل: ابراهیم حقیقی، گروه کارگردانی و برنامه‌ریزی: رسول کهنسال و حسن خان‌محمدپور، اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده، دستیار تهیه: مجتبی مرشدلو، عکاس: ساینا قادری و کیمیا پوراحمد، دستیار یک فیلمبردار: فرزاد نه‌کاخ، دستیار یک صحنه: احمد عبدالهیان، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، دستیار تدوین تیتراژ و ساخت تیزر: یوسف بخشایش.

آروین موذن زاده

