اولین تیزر فیلم «رویای کاغذی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای بیتافیلم، فیلم سینمایی «رویای کاغذی» ساخته علی عطشانی از چهارشنبه ۲۵ بهمن به سرگروهی سینما هویزه مشهد اکران شده است.

همزمان با آغاز اکران از اولین تیزر این فیلم رونمایی شد. ساخت این تیزر را سمانه دیبا بر عهده داشته است.

پخش‌کننده داخلی «رویای کاغذی» شکوفا فیلم است و مدیریت پخش و تبلیغات این فیلم را سعید پاکستانی بر عهده دارد.

فیلم سینمایی «رویای کاغذی» تاکنون بیش از ۹۰ حضور خارجی داشته و جوایز مهمی را از جشنواره‌های مختلف بین‌المللی دریافت کرده است.

فیلمنامه «رویای کاغذی» را جابر قاسمعلی بر اساس ایده‌ای از علی عطشانی نوشته و مینا وحید، کامران تفتی، زینب (نگار) ملاکی و امیرحسین رضازاده نقش‌های اصلی این فیلم را ایفا کرده‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از: کارگردان: علی عطشانی، تهیه‌کننده: علی عطشانی، سعید پاکستانی، گروه تهیه‌کنندگان: مهدی منیری، رعنا نبوی، حامد فیضی دیزجی، صدرا درودیان همایونی، کسری درودیان همایونی، پریسا ذهتابیان، مهدی منصوری، حسین بلاش، احسان ولی‌پور زند، مجری طرح: ایمان رضوی بزاز، تهیه‌کننده اجرایی: سید علی اسماعیلی، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، تدوین: علی عطشانی، مدیر تولید: سعید دلاوری، طراح چهره‌پردازی: امید گلزاده، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، طراح هنری: ملیکا سادات اسماعیلی، مدیر صدابرداری: مسعود شاهوردی، امور بین‌الملل و زیرنویس: امیدعلی چوگانی، دستیار تهیه: حسن خسروی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: وحید مهین‌دوست، مدیر تدارکات: امیر جهانبخش، محمود الوندی، موسیقی متن: شهاب شرفی، صداگذاری و ترکیب طراحی صدا: سید محمود موسوی‌نژاد، عکاس: محمد طالبی، طراح لوگو و پوستر: محمد رسولی، دستیار تدوین: احسان اکبری، سایر بازیگران: مجید مهین دوست، محمد فرزانه، آیه قبادیان، محمد ابراهیمی، نازیلا باباپور، پخش‌کننده بین‌المللی: امریکن برایتلایت فیلم پروداکشنز، تهیه شده در موسسه بیتا فیلم تهران، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.