به گزارش خبرنگار مهر سردار اسماعیل احمدی مقدم رییس دانشگاه عالی دفاع ملی صبح امروز جمعه در حاشیه برگزاری آزمون دکترای دانشگاه عالی دفاع گفت: آزمون ورودی دانشگاه عالی دفاع در ۲۳ رشته و گرایش برگزار شد و هزار نفر در مجموع داوطلبانی بودند که به ایستگاه نهایی رسیدند، چرا که مراحل مختلفی برای تأیید صلاحیت‌ها و معرفی سازمان‌ها و همچنین تأیید پست‌هایی که می‌توانند در این آزمایش شرکت کنند.

وی با بیان اینکه امتحان در ۴ دانشکده برگزار شد گفت: در دانشکده دفاع ملی، امنیت ملی، مدیریت راهبردی و مدرسه حکمرانی رشته‌های دفاع ملی مانند سیاست و اندیشه دفاعی، مطالعات دفاع مقدس، ژئوپلیتیک و رشته‌های امنیت ملی امتحانات برگزار شد.

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: اما باید بگوییم آزمون کتبی ایستگاه اول است چرا که در آزمون دکتری بخش مهم مصاحبه است. به ازای هر رشته یا گرایش ۷ نفر و در مجموع ۱۶۰ نفر دانشجو پذیرش خواهیم داشت البته اگر بتوانند صلاحیت‌های لازم را کسب کنند.

وی گفت: سه برابر ظرفیت هر کلاس از برترین‌های آزمون کتبی وارد مرحله مصاحبه می‌شوند که اساتید آن حوزه در مصاحبه حضور دارند. در اینجا عمدتاً سطوح حکومتی و راهبردی کشور تدریس می‌شود باید اساتید تشخیص دهند که افرادی که وارد می‌شوند صلاحیت‌های تفکر راهبردی و اندیشه‌ای و تجربه لازم را دارند و صرفاً محفوظاتی که در مرحله آزمون کتبی امتحان گرفته می‌شود کفایت نمی‌کند، دو سوم نمره مربوط به مصاحبه است البته همه دوره‌های دکتری اینگونه است.

سردار اسماعیل احمدی مقدم در ادامه اظهار داشت: اینجا تاکید بر دانش سنجی نیست، در مرحله مصاحبه بینش، تجربه، مهارت‌های راهبردی و تفکر راهبردی مدنظر است. مصاحبه بعد از آنکه نتایج آزمون کتبی مشخص شد شروع می‌شود و امیدوار بتوانیم از این مرحله تا پایان بهار عبور کنیم و قبولی‌های قطعی را اعلام کنیم.

وی در ادامه درباره حضور بانوان در آزمون دکتری دانشگاه عالی دفاع گفت: این حضور برای اولین بار نیست و سال گذشته هم بانوان در این امتحانات حضور داشتند. در گذشته در این دانشگاه عمدتاً حوزه‌های دفاعی امنیتی تدریس می‌شد که معمولاً خانم‌ها در این حوزه‌ها حضور ندارند بنابراین کسانی که در این دانشگاه حضور پیدا می‌کنند به عنوان مثال از دولت پدافند غیرعامل، استانداران از وزارت کشور، مدیران کل، وزارت اطلاعات، سفرا، معاونین وزارت خارجه هستند که معمولاً هم خانم نبودند و ما هم معمولاً به خانم بودن آن خیلی کار نداشتیم چون باید این پیشینه را می‌داشتند بنابراین واجد این پیشینه نبودند.

رییس دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: اما زمانی که مدرسه و رشته حکمرانی در این دانشگاه تأسیس شد خانم‌ها هم توانستند برای آزمون دکتری شرکت کنند، مشاورین و مدیر کل‌ها در دولت خانم‌ها هم هستند و خیلی هم به دفاع و امنیت ارتباط ندارد بنابراین سال گذشته در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برای اولین بار مجوز برای برگزاری یک کلاس گرفته شد و امسال هم این موضوع تکرار شد.

وی تاکید کرد: ما چون مراحل تصویب تدریس رشته‌های جدید مان به پایان نرسیده اما در تلاش هستیم که علاوه بر حکمرانی عمومی، ۴ رشته حکمرانی تخصصی را بتوانیم تدریس کنیم که حداقل در دو رشته خانم‌ها می‌توانند وارد شوند که این آزمون هم شروع خوبی برای خانم‌ها است که اقبال خوبی هم داشتند امیدواریم بتوانیم در افزایش بینش و مهارت بانوان کمک کنیم.