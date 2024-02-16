جودوکاران خراسان شمالی در مسابقات قهرمانی کارگری کشور دوم شدند

محمد فرهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: اولین دوره مسابقات جودو جوانان کارگر کشور با حضور ۱۳ تیم به میزبانی ساری برگزار شد.

رییس انجمن جودو کارگری خراسان شمالی در ادامه به نتایج کسب شده اشاره کرد و گفت: محمد جوادی‌فر در وزن ۶۶ کیلوگرم مدال طلا، حافظ ایزانلو در وزن ۱۰۰ کیلوگرم مدال طلا، مهدی قره‌قاش در وزن ۶۰ کیلوگرم مدال نقره، امین جلالی فر در وزن ۷۳ کیلوگرم مدال برنز و سهراب رخشان در وزن ۸۰ کیلوگرم مدال برنز این رقابت‌ها را به دست آورد و در نتیجه تیمی اصفهان اول، خراسان شمالی دوم و مازنداران سوم شد.