به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری در جمع مردم آرادان در حاشیه خطبه‌های نماز جمعه به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) بیان کرد: حضور و مشارکت پرشور مردم کشور در پای صندوق‌های رأی سبب برتری و افزایش قدرت ایران اسلامی در منطقه و جهان می‌شود.

وی با بیان اینکه حضور مردم نه تنها ایران را در منطقه بلکه در معادلات جهانی قدرت مند می‌سازد، افزود: امروز با توجه به حوادث منطقه‌ای و جهانی، مرحله‌ای حساس پیش روی مردم ایران اسلامی در یازدهم اسفند ماه قرار دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: قدرت‌های جهانی اذعان دارند که حوادثی که در دنیا در حال شکل گرفتن است در سال‌های آتی زمینه ساز نظم دهه‌های آتی جهان می‌شود و این نشان می‌دهد که روزهای حساسی پیش رو قرار دارد.

میرباقری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تاکید فرمودند که نظم کنونی جهان در حال فروپاشی بوده و این از برکات انقلاب اسلامی است، تاکید کرد: ما باید در نظم آینده جهان ایفای نقش کنیم و این امر با حضور مردم پای صندوق‌های رأی تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید فرمودند که باید مراقب بود و در برهه کنونی بسیار هوشیار عمل کرد، گفت: غرب دو بار نظم جهانی را تغییر داد که یکی از ابتدای قرن ۱۹ با استثمار آسیا و آفریقا بود و دومی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود که دولت ملت‌ها را سازماندهی کردند و جهان را تقسیم بندی کردند

نماینده البرز در مجلس خبرگان با بیان اینکه ابرقدرت‌ها در این نظم جهانی هیچ اختیاری را برای جهان اسلام و ملت‌های آسیا و آفریقا و… قائل نشدند، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید دارند که اگر این بار هم ما غفلت کنیم، برای بار سوم نظم جهانی را بر مدار خودشان شکل خواهند داد لذا باید مراقب بود.

میرباقری با بیان اینکه انتخابات مسئله‌ای است که نه تنها به مسائل ملی و منطقه‌ای ما مرتبط می‌شود بلکه به مسائل اسلام و جهان هم مرتبط است، بیان کرد: بالا بردن مشارکت، سبب ارتقای قدرت ایران اسلامی و حل و فصل مسائل منطقه‌ای و جهانی می‌شود.