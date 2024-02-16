جذابیت خوراکی وغذاهای سیستان و بلوچستان در نمایشگاه گردشگری +فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته از ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد در این برنامه، غرفه استان سیستان و بلوچستان به معرفی غذاهای سنتی و اصیل خود پرداخت. اما غیر از این اقدام که مشابه آن را استان گیلان نیز انجام داده بود، در این غرفه و در فضایی بزرگ، محصولات کشاورزی این استان معرفی شد.

میوه‌هایی که خیلی از بازدیدکنندگان هم نام آن را نمی‌شناختند و تصور می‌کردند که بسیاری از این محصولات در کشورهای دیگر یا کشورهای استوایی به دست می‌آید. اما آنها در این نمایشگاه با همراهی مسلم بارکزهی از فعالان گردشگری استان سیستان و بلوچستان با بسیاری از این میوه‌ها و محصولات کشاورزی آشنا شدند.

شرکت کنندگان در غرفه استان سیستان و بلوچستان همچنین به معرفی محصولات جانبی خوراک از جمله نوشیدنی‌ها و ترشی‌ها پرداختند. بسیاری از افراد شرکت کننده که از بومیان استان بودند لباس‌های سنتی خود را بر تن داشتند. اجرای موسیقی زنده بلوچی نیز بخش دیگری از برنامه‌های این استان بود.

همچنین بخش منطقه آزاد چابهار نیز جدا از غرفه استان سیستان و بلوچستان به معرفی جاذبه‌ها و تورهای گردشگری منطقه خود می‌پرداخت.