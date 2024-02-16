به گزارش خبرنگار مهر، نقشه تخصصی گردشگری اصفهان به دو زبان چینی و انگلیسی توسط اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان منتشر و در هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته که از ۲۳ تا ۲۶ بهمن برپا بود، رونمایی شد.
این نقشه با نشانهها و رنگهای مورد علاقه چینیها توسط مهدی تمیزی طراحی و توسط فائزه آخوندی ترجمه شده است و به عنوان یکی نقشه راهنمای کاغذی و یک طرفه در اختیار هتلدارانی که بیشتر میزبان گردشگران چینی هستند، آژانسهای فعال در حوزه کشور چین و مراکز گردشگری مهمی که پاتوق گردشگران چینی است قرار میگیرد.
علیرضا مساح، رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، درباره جزئیات و ویژگیهای این نقشه گفت: در نقشه گردشگری شهر اصفهان که به زبان چینی و انگلیسی نوشته شده، از هنر مینیاتور با طرحهایی از دورههای مختلف تاریخی بهره گرفتیم همچنین از رنگ آبی فیروزهای که مورد علاقه گردشگران چینی است استفاده کردیم.
وی درباره چرایی طراحی این نقشه هم گفت: از ابتدای سال تا کنون حدود ۶۰ هزار چینی به اصفهان سفر کردهاند همیشه گردشگر چینی داشتیم درحالی که اصلاً برای آنها محتوا به زبان چینی وجود نداشت نه در سایت و نه در هیچ نقشه گردشگری و اپلیکیشنی. به همین دلیل این نقشه با معرفی نقاط گردشگری مهم شهر اصفهان طراحی شد تا در مرحله بعدی روی وبگاه و جستجوگر چینی بایدو بارگذاری شود.
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